Como entender o conflito Rússia X Ucrânia assistindo a filmes e séries

Desde a semana passada, quando o conflito entre Rússia e Ucrânia tomou o noticiário, muitas pessoas estão perdidas e tratando de entender as raízes desse conflito e os motivos por trás de tudo. Desde que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia e tomar decisões mais enérgicas com relação ao conflito, nós fomos bombardeados por muitas informações.

Para ajudar a você que está tratando de entender tudo isso, selecionamos algumas produções que estão atualmente disponíveis em serviços de streaming para te ajudar nessa tarefa. Veja abaixo a lista!

‘Catarina, A Grande’ - minissérie - HBO Max

A minissérie de 4 episódios trata da história da Imperatriz da Rússia Catarina II (1729-1796) e de seu longo caso com Grigory Potemkin, um comandante militar russo que se tornou seu amante, protegido e amigo por toda a vida. Esse período histórico é conhecido como o período que arquitetou a Rússia no pré-guerra.

‘Os últimos Czares’ - minissérie - Netflix

A minissérie trata da história verídica da família Romanov, que governou a Rússia durante 300 anos, até à revolução Bolchevique que destronou os czares, permitindo a construção da Rússia comunista.

‘A Sombra de Stalin’ - filme - Netflix

Em 1933, um repórter galês viaja clandestinamente à União Soviética com a finalidade de investigar o então sucesso econômico do governo de Josef Stalin. Entretanto, chegando lá, Gareth Jones se depara com um reino de horror, do frio, da fome e da morte. No longa, o jornalista arrisca a vida para expor o genocídio da fome na Ucrânia perpetrado em 1933 pela União Soviética.

‘Chernobyl’ - série - HBO Max

Minissérie de 5 episódios que retrata a explosão da usina nuclear de Chernobyl em 26 de abril de 1986. A série apresenta as histórias de vida de homens e mulheres que atuaram heroicamente para mitigar os danos catastróficos que devastaram a antiga República Socialista Soviética da Ucrânia.

‘Winter of Fire’ - documentário - Netflix

Este documentário foi indicado ao Oscar de 2016 e acompanha a manifestação pacífica de estudantes ucranianos que acabou se tornando 93 dias de revolução pelos direitos civis no país.