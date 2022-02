‘BBB’: Pai de Vyni diz que faturamento de restaurante dobrou

Parece que o sonho de mudar a condição financeira da família já é uma realidade para Vinicius, do “BBB 22″, independentemente do prêmio máximo do reality show. Ele não sabe, mas o restaurante de Cícero Sousa, pai do brother, já dobrou o faturamento desde que o rapaz entrou na casa mais vigiada do Brasil.

Segundo o site Extra, Cícero disse que pessoas de outros Estados, como Paraná e São Paulo, estão indo ao estabelecimento, no Ceará, e até pedindo para tirar foto do quarto do Vyni, onde ele grava os vídeos dele. O restaurante fica em frente à casa da família.

O prato mais famoso do local é o pirão de costela, que dá nome ao local. Trata-se de uma receita que passou de geração em geração.

A participação de Vyni no “BBB 22″ tem dado orgulho a Cicinho, como é conhecido. De acordo com o pai do jovem, ele está sendo ele mesmo, “um garoto inteligente, muito do bem”.

O pai ainda disse não entender as críticas que o filho tem recebido nas redes sociais, cobrando um comportamento mais discreto. “Se é planta, o povo reclama. Se faz coisa demais, reclama também. Então acho mesmo que ele tem que ser ele mesmo e que o maior tempo que puder no programa. Estou orgulhoso”, revelou a publicação.

Paredão da semana

Linn da Quebrada, Larissa e Arthur Aguiar formam o paredão dessa semana no “BBB 22″.

Lina foi indicada à berlinda pelo líder Paulo André. Ela se juntou a Arthur e Lucas - esses últimos foram os primeiros a serem eliminados da prova do líder e foram automaticamente emparedados.

Pela casa, a dinâmica de votos confundiu os grupos. As indicações deveriam ser em dupla (as mesmas que disputaram a prova do líder) e em consenso. Acabaram empatando Douglas e Larissa, ficando a cargo do líder desempatar. Ele escolheu Larissa.

Como Lina foi indicada do líder, não disputou o jogo do bate e volta. Participaram então Lucas, Arthur e Larissa. Na prova, eles deveriam escolher entre várias caixas as que somavam pontos, e o primeiro a fazer três pontos estaria livre do paredão. Larissa até disparou na frente e chegou a ter dois pontos de vantagem, mas o jogo virou, e no final, Lucas se deu bem e ficou de fora da eliminação.