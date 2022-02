BBB 22: “Você será sempre nosso maior campeão”, diz marido de Tiago Abravanel

O produtor Fernando Poli, marido de Tiago Abravanel, postou uma foto para se manifestar sobre a desistência do companheiro do programa BBB 22 neste domingo.

Segundo ele, a imagem estava sendo guardada para ser postada no dia da final do programa, mas diante do que ocorreu resolveu postá-la imediatamente.

No post, ele diz: “Essa foto eu ia postar só na final, mas hj é a sua final!!! Vc foi brilhante, as pessoas não estão acostumadas com gente do bem!! Vc será sempre o nosso maior campeão!! Seu coração é muito grande pra tudo isso!! Amor EU TE AMO!!! Vem pra casa, vem pra casa do AMOR!”

Neste domingo, Fernando curtia um show de Carnaval e não fazia a mínima ideia que Tiago tinha resolvido abandonar o reality show.

LEIA TAMBÉM: BBB 22: Arthur, Lina e Larissa disputam o paredão desta terça-feira

SAÍDA DE TIAGO

Tiago aproveitou que todos ainda dormiam, depois da festa da noite anterior que acabou de madrugada, para arrumar suas coisas, se trocar e ir à sala apertar o botão de desistência. Imediatamente ele entrou no confessionário, sem dar maiores explicações aos companheiros da casa.

Na festa da noite anterior, ele conversou com os outros brothers sobre o jogo e disse que tinha certeza que seria o alvo das meninas do quarto lolipop no paredão desta terça-feira. Aos brothers mais chegados, ele confessou que não sabia jogar no BBB.

Por duas vezes ele se dirigiu aos participantes para agradecer a amizade e o carinho deles durante o jogo. Ninguém entendeu que ele já estava se despedindo dos participantes.

Antes de sair, ele teve o cuidado de ir ao quarto dos brothers mais chegados e deixar nas malas ou na porta do quarto (no caso do líder PA) um presente para cada um. Para Arthur, um colar. Scooby ganhou uma corrente de pescoço e PA, o estiloso óculos branco que ele gostava tanto.