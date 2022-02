‘BBB 22′: ‘Precisa de coragem para apertar o botão’, diz mãe de Tiago Abravanel

A desistência de Tiago Abravanel no “BBB 22″ no último domingo (27) surpreendeu todos da casa, mas encheu a mãe do rapaz de orgulho aqui do lado de fora. Cintia Abravanel usou as redes sociais para postar um vídeo no qual comenta a saída do filho do reality show.

“Precisa de coragem para apertar esse botão. Tenho muito orgulho de você, filho. Vem aqui pra fora que você é muito amado, e a vida continua”, afirmou.

Cintia disse ainda que Tiago havia cumprido seu ciclo dentro do programa. “Teu tempo na casa deu! Mamãe tem muito orgulho de você e estaremos todos aqui te esperando, de coração aberto! [...] Você é um cara de caráter e do bem! Graças a Deus você é muito abençoado, filho!”

‘Acabou para mim’

Sentindo-se abandonado e na iminência de ir para seu primeiro paredão, Tiago apertou ontem o botão da desistência e se dirigiu para o confessionário. “Acabou pra mim”, disse.

Neste momento quase toda a casa ainda dormia. Apenas Douglas, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby aproveitaram o almoço do anjo.

Nenhum dos colegas notou enquanto ele fazia as malas e passava pelos quartos, se despendido da casa. Depois, Tiago foi até a sala, onde fica o botão da desistência e o apertou.

Os brothers acordaram assustados com o alarme que soou. “Tiago, não!”, gritou Eliezer, enquanto ele entrava pela porta do confessionário.

‘Desculpa’, diz Arthur

Ao tomar conhecimento da desistência do amigo, o ator Arthur Aguiar caiu. Ele, assim como os outros, só soube da saída de Tiago quando o alarme soou.

“Desculpa”, disse ele. “Eu não consegui ajudar ele”, desabafou para Lucas, que entrou no quarto para consolar o brother.

“Você fez o que você pôde e ele sabe disso. Ele vai ver lá fora”, afirmou Lucas.