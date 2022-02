‘BBB 22′: Jade se revolta ao descobrir voto de Vyni e Eli em Jessi

Após a formação do paredão do “BBB 22″ no último domingo (27), Jade Picon questionou os habitantes do quarto lollipop sobre as escolhas de cada um - ou melhor, de cada dupla, uma vez que a dinâmica foi diferente essa semana. Ao descobrir que Vinicius e Eliezer não seguiram o combinado de votar em Douglas Silva, a influenciadora se indignou.

“Você votou em quem, Larissa?”, perguntou Jade. “Em DG”, respondeu a sister. “E você, Eli?”, perguntou Jade, mais uma vez. “Na Jessi”, respondeu o publicitário. “Put* que pari*! Por que vocês fizeram isso?”, quis saber a influencer.

Larissa disparou: “Se vocês tivessem votado com a gente, eu não tava no paredão?!”. Eli tentou se defender: “A gente não sabia que Scooby tinha voto peso dois”.

“Fod*-se, a gente teria ganho se tivesse seguido o combinado!”, disse Jade, nervosa.

“Combinado é combinado. Eu também não queria ir nele”, ressaltou Laís sobre voto em DG.

A conversa tensa continuou até que a emparedada Larissa se irritou e saiu do quarto, batendo a porta.

Jade não sossegou e perguntou a Vinicius: “Vyni, qual é a sua versão da história?”. “A mesma da dele [Eliezer]”, respondeu.

“Mas você falou que não votava na Jessi nem fudend*?”, questionou Jade. Vinicius, então, se manteve em silêncio e depois falou: “Ficou entre Jessi e DG”.

Mais papo rolou até que Eslo lamentou as escolhas que colocaram Larissa na berlinda: “E a gente sabe que a chance dela ficar é pequena, sinceramente”.

‘Foi tão firme que me balançou’, diz Lina sobre Eslovênia

Lina 'perde voz' em votação com Eslovênia no 'BBB 22' Twitter (Reprodução)

Lina e Eslovênia votaram juntas na dinâmica de ontem, mas foi a opinião de Eslo que prevaleceu, intimidando a sister.

“Quando chegou lá para votar, a Eslo foi firme. ‘Não, nelas não tem como votar’. Foi tão firme que me balançou. Ela já chegou falando ‘ai, acho que um voto comum nosso é o DG’. Eu falei que estava pensando na Larissa e na Laís e ela ‘não, nelas eu não vou votar’”, disse Lina a Jessilane e Natália.

A cantora afirmou que percebeu o quanto “titubeia” quando alguém “vem muito firme assim para colocar uma ideia”.

Jessi pontuou: “Me sinto firme também diversas vezes nesse sentido. Nessa posição de dizer ‘não, não vou votar’”.

“Eu senti que ela chegou meio assim ‘vai ser essa pessoa’. Ela já estava mais preparada para isso, para essa situação”, completou Lina sobre a atitude de Eslovênia.