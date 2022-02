BBB 22: Arthur, Lina e Larissa disputam o paredão desta terça-feira

Lina foi a indicada ao paredão desta terça-feira pelo líder Paulo André, que se juntou a Arthur e Lucas (esses últimos foram os primeiros a serem eliminados da prova do líder e foram automaticamente emparedados) na edição deste domingo do Big Brother Brasil.

Pela casa, a dinâmica de votos confundiu os grupos, que já tinham seus alvos combinados, e acabou dispersando um pouco a votação. O voto deveriam ser em dupla (a mesma que disputou a prova do líder) e em consenso. Acabaram empatando Douglas e Larissa, ficando a cargo do líder desempatar, e ele escolheu Larissa.

PROVA BATE E VOLTA

Como Lina foi indicada do líder, não disputou o jogo do bate e volta. Participaram Lucas, Arthur e Larissa. Na prova, deveriam escolher entre várias caixas as que somavam pontos e o primeiro a fazer 3 pontos estaria livre do paredão. Larissa até disparou na frente, e chegou a ter 2 pontos na frente de Lucas e Arhtur, mas o jogo virou e no final Lucas se deu bem e está fora da eliminação.

Com isso, consolidou-se o paredão entre Arthur, que enfrenta sua terceira eliminação, Lina e Larissa.

TIAGO PEDE PARA SAIR

Tiago Abravanel (Foto: Divulgação / Globo)

Toda a casa foi acordada neste domingo com o som alto da sirene, indicando que alguém havia apertado o botão de desistência que fica na sala do Big Brother. E para espanto de todos, essa pessoa era Tiago Abravanel, que não agüentou a pressão e a iminência de participar de seu primeiro paredão e abandonou o jogo.

Na festa da noite anterior, por duas vezes ele se dirigiu a todos na casa para agradecer a amizade e o carinho de cada um durante o jogo. Ninguém entendeu que ele já estava se despedindo dos participantes.

Hoje, enquanto todos dormiam, ele fez as malas em silêncio e apertou o botão de desistência, entrando no confessionário em seguida. Antes de sair, ele foi no quarto dos brothers mais chegados e deixou nas malas ou na porta do quarto (no caso do líder) um presente para cada um. Para Arthur, um colar. Scooby ganhou uma corrente de pescoço e PA, o estiloso óculos branco que ele gostava tanto.