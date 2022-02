BBB 22: Anitta define sua torcida e esta é a sister que tem que ganhar, segundo cantora

Ontem (27) o BBB 22 teve mais uma formação de paredão e desta vez 3 participantes estão na berlinda: Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Larissa. Os dois últimos perderam a prova bate e volta que concede a um dos participantes a possibilidade de escapar da dinâmica de eliminação.

E, após se inteirar do novo paredão, a cantora Anitta se pronunciou em sua conta do Twitter e fez um apelo para que os fãs façam mutirão para ajudar Lina a permanecer na casa.

Embora não tenha deixado claro qual dos dois [Larissa ou Arthur] quer ver fora do programa, Anitta reforçou que vê Linn da Quebrada como a campeã da atual edição.

No Twitter, a artista disse: “Bom... @linndaquebrada campeã do BBB. Cada vez que ela for pro paredão eu paro tudo que estiver fazendo pra puxar mutirão pra essA monA ficarrrr. Vambora, fãs. Peço com todo o coração. Essa luta representa muito. A primeira mulher trans CAMPEÃ do BBB simmmm”. Ela ainda complementou: “Mas obviamente não só por isso. Quem assiste sabe que elA é MARAAAAAAA”, disse.

Vamos lembrar a dinâmica do paredão desta semana?

Na noite de ontem (27), Lina foi a indicação de Paulo André (PA) e por tal motivo não teve direito a participar da prova bate e volta.

Já Larissa, foi a mais votada da casa empatando com Douglas, mas como o brother tem mais afinidade com o líder PA, a sister acabou na berlinda.

Por fim, Arthur fez parte da primeira dupla eliminada da prova do líder e como regra, os primeiros desclassificados estariam direto no paredão.

A prova bate e volta foi disputada por Larissa, Arthur e Lucas, tendo este último brother levado a melhor na competição.

E agora, quem você acha que deve ser eliminado amanhã (1)?

