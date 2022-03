‘Bam Bam’: Camila Cabello divulga prévia de single com Ed Sheeran

Após pegar os fãs de surpresa na última segunda-feira, 21, com o anúncio de sua parceria com o cantor britânico Ed Sheeran, Camila Cabello divulgou a prévia do novo single em seu TikTok. Bam Bam é uma das faixas que estará presente em Familia, terceiro álbum de estúdio da cantora cubana.

O single será lançado no dia 4 de março, mas o álbum ainda não tem data de lançamento definida.

Em menos de 24 horas, o vídeo da prévia da música em parceria com Ed Sheeran alcançou mais de 27 milhões de visualizações e mais de 1 milhão de curtidas no TikTok.

Já no Instagram, Camila postou uma foto com uma legenda que faz referência à nova faixa: “Nós éramos crianças no começo, acho que somos adultos agora”.

LEIA TAMBÉM: Sabrina Sato rouba a cena com fantasia ousada em ensaio de Carnaval do Rio; veja

OSCAR?

O musical Cinderella, da Amazon Prime Vídeo, protagonizado pela cantora, recebeu expressiva votação para a categoria Favorito dos Fãs, uma das novidades do Oscar para 2022, e muitos admiradores de Camila Cabello não perderam a esperança de que o filme concorra a prêmio na academia neste ano. O file marca a estreia de Camila Cabello nas telas do cinema.

A categoria “Favorito dos fãs” estreia neste ano na disputa do Oscar, em uma tentativa da academia de atrair o público jovem e renovar a premiação.

Segundo o site DeadLine, Cinderella é o mais votado, seguido de Liga da Justiça e Amy of the Dead: Invasão em Las Vegas.

A votação é realizada por meio da hashtag #OscarsFanFavorite no Twitter.

ROCK IN RIO

A cantora faz parte do line-up confimado para tocar no Rock in Rio deste ano. Camilla vai se apresentar no palco mundo no dia 10 de setembro.

No mesmo dia em que a cantora cubana fará sua apresentação no Festival o Rock in Rio terá ainda ColdPlay e o grupo inglês Bastille.