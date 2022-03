Afinal, onde está ‘Morbius’ no universo cinematográfico da Marvel?

A Sony Pictures Brasil lançou nesta segunda-feira, 28, o trailer final de ‘Morbius’, um filme produzido em associação com a Marvel e que apresenta o anti-herói que é um vampiro. Protagonizado pelo ator Jared Leto, Dr. Michael Morbius é um médico que está doente com uma doença rara no sangue e está determinado a encontrar uma cura.

Depois de desaparecer por dois meses, ele volta com poderes misteriosos e com vontade de caçar e consumir sangue. O personagem foi apresentado pela primeira vez como um antagonista na HQ ‘O Espetacular Homem-Aranha’, publicada em 1971.

Veja o trailer final divulgado antes da estreia no Brasil, que deve acontecer dia 31 de março.

Mas afinal, ‘Morbius’ faz parte do MCU ou não?

‘Morbius’ conta a história de um dos inimigos menos conhecidos do Aranha e, assim como ‘Venom’ é produzido em associação com a Marvel. Veja o que o ator Jared Leto falou sobre seu personagem.

No primeiro trailer divulgado anteriormente, um personagem o pergunta que diabos ele é. “Eu. Sou. Venom”, ele responde, antes de fazer uma careta e mostrar suas mandíbulas de vampiro. “Estou brincando, sou o Dr. Michael Morbius ao seu serviço”. Veja abaixo.

Com essa inserção, a Sony está deixando claro que esses dois mundos coexistem ao mesmo tempo e há ainda dois detalhes nesse primeiro trailer que nos situam dentro da linha do tempo do MCU (Marvel Cinematic Universe).

Morbius e Homem-Aranha

Em uma cena, quando o Dr. Michael Morbius está caminhando pela rua, ele passa ao lado de um grafite do Homem-Aranha e onde está escrito “assassino”, em inglês. Isso significa que podemos situar ‘Morbius’ após os acontecimentos de ‘Homem-Aranha: Sem volta para casa’.

Outro detalhe é a presença de Michael Keaton, que interpreta Adrian Toomes, o Abutre, outro vilão do Homem Aranha que aparece em ‘Homem-Aranha: De Volta ao Lar’, de 2017.

Outra conexão é a imagem do Clarim Diário, famoso jornal que vende às custas do Homem-Aranha. Peter Parker trabalha lá como fotógrafo freelance, vendendo fotos do Aranha, e o editor do jornal, J. Jonah Jameson.

Apesar das referências acima, ‘Morbius’ claramente faz parte do universo de antagonistas do Homem-Aranha produzidos pela Sony Pictures, sendo improvável que ele apareça junto ao Dr. Estranho, Pantera Negra ou outros personagens do MCU.

Improvável, mas não impossível. Veremos!