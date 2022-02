‘Estou aqui, mas com o olho lá no futuro’, diz Claudia Leitte sobre novo single

Comemorando 20 anos de carreira, Claudia Leitte começa as comemorações com o lançamento da música De Passagem. Em uma conversa divertidíssima com o Estadão, a cantora falou sobre todos esses anos de carreira, sentimentos durante a pandemia, saudades do carnaval e muito mais.

Claudinha escolheu De Passagem para abrir as comemorações dos 20 anos de carreira porque a música fala da “despretensão em conseguir alguma coisa através disso, mas da pretensão de viver esses momentos que coleciona e que são muito especiais ao longo dos 20 anos”.

Mesmo com a incerteza do amanhã, a jurada do The Voice Brasil conta que ainda tem esperança nele. “Eu vim do futuro para comunicar a galera que tem mais 20 anos aí… Muita música, muito carnaval. É pra ter esperança mesmo”, conta aos risos, enquanto Bela, sua filha, tenta participar da conversa.

“Eu agradeço muito pelos 20 anos, pela minha história e celebrar apesar de todos os contratempos e infortúnios que estamos vivendo, pra mim é fundamental. O nome de toda essa trajetória é ‘Celebra - CLBRA’ e eu pretendo continuar com uma turnê para celebrar, assim que tudo estiver mais claro para todo mundo”, conta.

A celebração dos 20 anos vai ser repleta de música, com singles que serão lançados ao longo do ano e fechado com chave de ouro com um álbum. “Tudo está muito conectado, estou contando uma história falando do passado, mas trazendo uma mensagem com De Passagem de que ‘estou aqui, mas com o olho lá no futuro’”, fala.

A mensagem principal para essa fase da carreira de Claudia é: “olha nos meus olhos! Eu estou trazendo uma mensagem porque eu consigo enxergar algo muito bom, onde somos muito felizes e tem carnaval”.

Com uma letra voltada para a positividade, deixando toda a “negatividade de lado”, a música traz a energia que muitas pessoas buscam nesses últimos tempos e ainda tem a participação de Bela, a filha de dois anos da cantora. Claudinha revela que a participação da pequena não foi de caso pensado porque, na verdade, “ela entrou no estúdio e cantava”.

Ouça De Passagem:

“Eu coloquei o fone para ela ouvir e ficou encantadíssima, não queria sair de lá de jeito nenhum. Ela ficava cantarolando e canta o dia inteiro. No final consegui fazer um registro da voz dela pra não perder esse momento”, explica.

Sobre inserir a voz da filha na música, Claudia Leitte ficou em dúvida porque estava preocupada de “trazer ela para o ambiente da música pra fazer feat”. “Aos 45 do segundo tempo eu mandei o áudio para o produtor e todo mundo comemorou. Foi muito espantoso que ela fez isso por ela, naturalmente e eu não tive nenhum trabalho. Só registrei o que estava acontecendo e dei graças a Deus por ter feito isso”, revela.

‘Uma viagem dentro de mim’

Ficar tanto tempo sem subir aos palcos foi algo inédito para Claudinha, que sempre viveu com uma agenda de shows lotada, mas ela conta que esse período foi um momento de autoconhecimento e não de ser algo “egocêntrico, mas uma viagem dentro de mim”.

“Nessa pandemia foi o tempo dos meus filhos mesmo! Antes eu levava eles comigo para todos os lugares e dessa vez éramos só nós, e eu estava realmente trazendo tudo que vivia lá fora pra dentro de casa. Foi necessário organizar tudo dentro e fora de mim, estabelecer uma rotina. Foi complicado, mas um tempo muito rico”, diz.

Ao mesmo tempo que esse período foi bom para a cantora, a saudade dos palcos e do carnaval estão dominando o coração da Claudia Leitte. “Esse tempo também foi muito difícil pra mim, que sou uma cantora de carnaval e geralmente o ano começa depois do carnaval, e de repente não tem show, não sai de casa, mas eu preciso de gente pra criar e digo dos meus fãs, das minhas pessoas”, conta em meio a risadas, reflexões e um olhar repleto de saudade.

Olhando para trás

Se lá atrás contassem para Claudia Leitte que ela conquistaria tantos corações pelo Brasil, ela revela, no mesmo instante, que acreditaria. Não por se achar a melhor cantora do País, mas porque ela sempre acreditou que tudo iria dar certo e que foi “muito melhor do que desejou e esperou”.

“Eu tive meus momentos ao longo desses 20 anos. Muitas coisas foram desfeitas, mas tenho certeza que isso seria muito claro pra mim. Diria que ia além do meu objetivo, ia chegar onde eu tinha que chegar de qualquer jeito”, fala sobre o que diria para a Claudia do começo.

Com muito carinho no olhar pela sua própria trajetória, Claudia Leitte conta que o principal objetivo sempre foi “subir no palco e cantar” e hoje ela explica que tem um pensamento diferente. “Eu não tenho a vocação de cantora porque eu tenho uma natureza exibicionista. Não tenho essa natureza porque eu sou cantora, mas tudo em mim me leva para o palco”, fala em meio a risadas.

‘É no palco que a mágica acontece’

Sem subir aos palcos com tanta frequência, ela revela que se tem uma coisa que está com saudade é dos shows e de cantar para seus fãs. “Estou sentindo muita falta do palco, de modo que eu não sei explicar e expressar”, diz. “De alguma maneira, todos nós estamos passando por esse momento conturbado. E pra mim, é tudo complicado e eu tiro de letra porque eu sou uma mulher arretada, forte e eu vou, mas foi bem difícil ficar sem meu palco. Eu canto pra gente, eu gosto de gente, meu prazer é gente”, afirma a artista.

A cantora ainda explica que o foco nunca foi “fazer dinheiro e ficar famosa”, mas que pra ela é no “palco que a mágica acontece porque é para as pessoas”. “Tudo em mim foi feito para cantar pro outro, pra fazer por alguém e não por mim mesma”, reflete.

Sobre retornar ao palco no fim do ano passado, mesmo que para shows pontuais, Cláudia explica como se sentiu: “Foi engraçado que ao subir ali (no palco) eu fui sentindo e pensando pela primeira vez que ‘pode ser a última vez’ e dá um certo pavor, não foi muito legal de sentir”.

“Por mais que tenhamos que viver como se fosse o último dia, a gente não vive pensando que é, de fato, o último dia. Se não fica baixo astral na vida e é algo que precisa de muito equilíbrio”, conta a cantora, em uma breve reflexão sobre o momento atual. O foco, no momento, está na música e ela segue apegada a produzir para comemorar os 20 anos da carreira.