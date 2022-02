Esses são os possíveis finais felizes de Lara na novela ‘Um Lugar ao Sol’

A novela “Um Lugar ao Sol” já está totalmente gravada, mas para surpreender a audiência da Globo, a autora Lícia Manzo produziu três finais para os personagens principais da trama do horário nobre.

Lara, personagem de Andréia Horta, por exemplo, terá seu destino resolvido dias antes do fim do folhetim ir ao ar. Envolvida desde o início com Christian, interpretado por Cauã Reymond, a cozinheira terá que escolher entre o protagonista e Ravi, vivido por Juan Paiva, melhor amigo do rapaz.

Lara e Christian/Renato, na novela "Um Lugar ao Sol", da Globo (Reprodução/Globo)

Segundo o diretor artístico de “Um Lugar ao Sol”, Maurício Farias, três desfechos foram criados e, em um deles, Lara vai ficar com Christian, que já terá revelado suas mentiras. Em outro, ela esquece para sempre o seu amor pelo protagonista e um final de novela com Ravi.

Por fim, a personagem de Andréia Horta pode dispensar os dois e acabar a novela da Globo solteira e muito feliz. Quem vai decidir qual é o melhor caminho é Lícia Manzo, autora do folhetim, que vai terminar no dia 25 de março e será substituída pelo remake de “Pantanal”.

Na novela "Um Lugar ao Sol", da Globo, Lara e Christian/Renato se beijam (Reprodução/Globo)

Andréia Horta no streaming

Com o fim das gravações de “Um Lugar ao Sol”, Andréia Horta já mudou o visual e está pronta para assumir um novo trabalho no streaming da Globo.

Após o sucesso de Lara, a atriz foi escalada para a série sobre Chitãozinho e Xororó, que está sendo produzida para o Globoplay. Na trama, ela interpreta o papel de Dona Araci, mãe da dupla sertaneja.

Na produção inédita, chamada “As Aventuras de José & Durval”, Andréia fará par romântico com Marco Ricca, que também está no elenco da novela “Um Lugar ao Sol” e foi chamado para o papel de patriarca da família sertaneja. A atriz também vai atuar com os irmãos Rodrigo e Felipe Simas, que vivem os protagonistas da trama.Ainda não há previsão de estreia.

