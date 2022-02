Bruna Linzmeyer muda visual radicalmente para estrear no remake de ‘Pantanal’

As novidades sobre o remake da novela “Pantanal” não param de chegar e quem está surpreendendo também é o elenco da trama, que estreia em março, na Globo. A última atualização é de Bruna Linzmeyer que radicalizou no visual para viver sua personagem.

Participando da primeira fase da nova versão do folhetim, a atriz mudou, principalmente, os cabelos, que estão verdes. Confira abaixo o resultado!

Na novela, que estreia no dia 28 de março, a famosa vive a mimada Madeleine, que foi interpretada por Ingra Lyberato na trama original, em 1990. Criada no Rio de Janeiro, a personagem vai para o Pantanal após se casar com José Leôncio, vivido por Renato Góes.

Com um estilo inovador e um temperamento nada fácil, a personagem passará por transformações constantes na trama. “Ela é marcada pelo Pantanal e pelo Zé Leôncio de uma maneira péssima. No começo, é uma jovem brilhante, com muita energia. Mas, eles são diferentes e nenhum dos dois está disposto a ceder. E aí vem muita solidão”, conta Bruna.

Para viver sua personagem, a celebridade participou de alguns workshops, onde conheceu um pouco mais sobre Madeleine. “Ela está sempre à procura de algo. De algo que brilhe. Mas tem essa tristeza de nunca encontrar. Descobri que essa mulher não para quieta, está sempre se movimentando”.

Escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, o remake de “Pantanal” está sendo gravado nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, e, ainda, no Mato Grosso do Sul.

Bruna Linzmeyer também relembrou dos momentos vividos no Pantanal, onde o remake foi gravado. “No primeiro dia que acordei lá, eram tantos pássaros e sons, algo que nunca tinha ouvido. É um lugar imenso onde nós somos estranhos, não os animais.Tive uns dias de adaptação, o que foi muito importante para entender o calor, o clima seco e o ritmo das coisas”.

Segundo a famosa, ela precisou dormir na fazenda onde algumas cenas foram filmadas. “Lá eu acordava cedo para mergulhar, ia até uma praia remando a canoa, ficava deitada com os lambaris. Fiz caminhada para ver os pássaros. Acordava para ver o sol nascendo e gostava de ver ele se pondo”.

“Pantanal” é escrita por Bruno Luperi, baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa. A direção artística é de Rogério Gomes, direção de Walter Carvalho, Davi Alves, Beta Richard e Noa Bressane.

