BBB 22: Tiago Abravanel decide sair do reality e aperta o botão de desistência

Sentindo-se e abandonado e na iminência de seu primeiro paredão, Tiago Abravanel fez neste domingo seu primeiro movimento ousado desde o começo do jogo. Mas esse movimento não foi parar jogar, mas para sair da casa. Ele apertou o botão da desistência e se dirigiu para o confessionário.

“Acabou pra mim”, disse.

Neste momento quase toda a casa ainda dormia, apenas Douglas, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby aproveitaram o almoço do anjo.

Ninguém notou enquanto ele fazia as malas e passou pelos quartos se despendido da casa. Depois, Tiago foi até a sala, onde fica o botão da desistência e o apertou.

Os brothers acordaram assustados com o alarme que soou. “Tiago, não!”, gritou Eliezer, enquanto ele entrava pela porta do confessionário.

LEIA TAMBÉM: Douglas vence ‘Prova do Anjo’ no ‘BBB 22′

ARTHUR CHORA

Arthur caiu no choro logo que soube da desistência do amigo. Ele, assim como os outros, só soube da saída de Abravanel quando o alarme soou. “Desculpa”, disse ele ao amigo. “Eu não consegui ajudar ele”, desabafou para Lucas, que entrou no quarto para consolar o brother.

“Você fez o que você pôde e ele sabe disso. Ele vai ver lá fora”, disse.

QUEM SERÁ O ANJO?

Ganhador da prova do anjo e com direto a imunizar alguém da casa, Douglas Silva, em um papo no quarto do líder com Paulo André revelou quem será seu imunizado no paredão deste domingo, caso o anjo da semana não seja autoimune.

“Vou dar para o Beats [Gustavo]. Não quero saber. O moleque fez a prova comigo, me abraçou, me deu umas mensagens que me fez mudar meu game e está me deixando viver aqui dentro em alerta. Mudou a minha cabeça — e ainda bem

Ele pede a opinião dos amigos e eles respondem:

“É muito pessoal, mas o Beats é um maluco na sua jornada que merece”, disse P.A. “Eu também acho, o cara entrou aqui fazendo a diferença”, concordou Scooby.