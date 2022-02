A premiada atriz pornô no elenco da segunda temporada de ‘Euphoria’

Os fãs foram à loucura com as cenas da peça da Lexi, em Euphoria (Foto: Divulgação)

A segunda temporada de “Euphoria” chega ao final neste domingo (27), na HBO. A série permaneceu, ao longo dos dois últimos meses, como um dos assuntos mais comentados.

Você sabia que uma das atrizes do elenco tem uma carreira de sucesso na indústria pornográfica dos Estados Unidos? Trata-se de Chloe Cherry, intérprete de Faye.

Na série, sua personagem é uma adolescente viciada em heroína, que faz parte do núcleo do traficante Fezco (Angus Cloud). Este é seu primeiro papel no cinema tradicional de Hollywood.

Já no cinema adulto, Chloe coleciona vitórias: em janeiro de 2021, recebeu um prêmio AVN de Melhor Cena de Sexo em Grupo.

Mas como ela chegou à série? Segundo o site Sensacine, diversos famosos disputavam o papel - incluindo a rapper Azealia Banks. Mas foi a jovem, sem experiência em atuação convenciona, que chamou a atenção do criado Sam Levinson.

Ele se divertiu vendo as postagens de Chloe no Instagram e pediu para que a equipe entrasse em contato. Ela achou que fosse uma brincadeira, mas enviou um teste e acabou ganhando o papel.

Graças ao seu carisma, Faye ganhou mais tempo de tela do que o planejado. Inicialmente, ela apareceria apenas no primeiro episódio, como namorado do traficante Custer, mas acabou ganhando outros momentos.

Ela já participou de mais de 200 filmes pornográficos e tem mais de 120 milhões de visualizações no site adulto PornHub. Inclusive, já até fez uma paródia da série “Euphoria”.

Embora defenda o respeito à pornografia, Chloe se sente agradecida por dar uma pausa dos vídeos eróticos. Seu desejo em seguir carreira no cinema - o convencional - vêm desde pequena: ela participou de musicais como “Mulan” e “Bonita e Valente” na época da escola e agora aproveita a nova visibilidade, segundo o site Sensacine.

