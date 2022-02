Thiaguinho assume namoro com Carol Peixinho: “Felizão com sua luz”

Após inúmeros boatos que circularam pelas redes sociais sobre o suposto envolvimento do cantor Thiaguinho com a ex-BBB Carol Peixinho, finalmente os fãs puderam comemorar.

Nesta sexta-feira, o cantor publicou sua primeira foto ao lado de Carol, o que levou os fãs à loucura. A imagem mostra o lindo casal juntos em uma praia do Rio de Janeiro. Thiguinho não poupou elogios à nova namorada.

“Luz pra tudo que é lado!!! No céu, no nosso olhar, no nosso coração… E que seja sempre assim… ILUMINADO! Felizão com sua LUZ!”, escreveu ele, ao mostrar que os dois estavam juntos em uma praia do Rio de Janeiro.

Os boatos de que os dois já estavam juntos há algum tempo cresceu após o casal ter sido visto junto em uma viagem de fim de ano. Carol Peixinho também tinha sido vista no show do pagodeiro na Bahia e depois, em fotos no mesmo ambiente que ele. As “coincidências” já vinham chamando a atenção dos fãs há bastante tempo, que torciam para que ficassem juntos.

LEIA TAMBÉM: Pai de Paulinha Abelha ainda não sabe da morte da filha

RECORDAÇÃO

A baiana Carol Pexinho postou um vídeo nesta sexta-feira em seu Instagram relembrando com saudades os bons momentos vividos no Carnaval de Salvador.

“Aquela saudade do Carnaval na minha cidade que não passa nunquinha (sic) Bons momentos!!!! Ano que vem nos aguarde!!!!”

O vídeo mostra Carol de moto, acompanhada de seguranças, a caminho de um camarote para curtir a folia.

A publicação já acumula mais de 288 mil visualizações e 22,7 mil curtidas

NO LIMITE

Além do Big Brother Brasil 19, Carol Peixinho também participou ano passado do reality “No Limite”, da TV Globo. A baiana seguiu no programa por semanas e foi a 10ª eliminada do programa.

Ela conseguiu passar pela exótica prova da comida, que nesta edição foi feita com iguarias como baratas de Madagascar e olhos de cabra.