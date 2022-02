Saiba para onde vão as séries da Marvel que estão saindo da Netflix

As seis séries que surgiram através da parceria entre Marvel e Netflix estão de saída do catálogo, a partir de março.

Com isso, “Demolidor”, “Jessica Jones”, “Luke Cage”, “O Justiceiro”, “Os Defensores” e “Punho de Ferro” não farão mais parte das séries originais da plataforma de streaming.

Mas por que as séries produzidas pela própria Netflix estão saindo do catálogo da Netflix?

Em 2015, a Marvel expandia seu universo cinematográfico para além dos cinemas e da televisão aberta. Era a hora de investir no streaming, que crescia dia após dia.

Contudo, com a explosão da Netflix, os grandes estúdios começaram a investir em seus próprios serviços de streaming. Com isso, Warner, Disney, Paramount e todos os grandes nomes da indústria passaram a criar suas plataformas online.

Isso fez com que a Marvel - que está sob o guarda-chuva da Disney - finalmente tivesse uma casa na web, com o lançamento do Disney Plus.

A empresa abriga as produções originais da Marvel para a televisão. “Wandavision”, “Loki”, “E Se...” são alguns dos recentes sucessos da editora.

Com isso, as produções que antes pertenciam à Netflix foram canceladas, mesmo com altos números de audiência.

A partir da próxima terça-feira (1), as seis séries serão completamente removidas.

E para onde vão “Demolidor” e companhia?

Essa é uma pergunta ainda sem uma resposta clara. Embora sejam séries produzidas pela Netflix, os personagens pertencem à Marvel também.

E, como já foi demonstrado outras vezes (alô Sony e seu Homem-Aranha), a Disney tem muita noção do potencial de seus personagens e não está pronta para abrir mão deles.

Por enquanto, as séries não estarão em catálogo nenhum. Elas simplesmente ficarão offline - ou no submundo da pirataria.

Uma alternativa seria, após um acordo entre Disney e Netflix, as seis produções retornarem ou então seguirem para o catálogo da Disney Plus.

O mais provável, porém, é que elas façam parte do catálogo da Star Plus, na América Latina, e do Hulu, nos Estados Unidos.

Isso porque esses serviços são destinados à produções mais adultas - e as séries da Marvel na Netflix possuem classificação indicativa alta.

É ficar de olho e torcer para uma resolução rápida. Até lá, resta maratonar os últimos episódios da favorita do sexteto.

