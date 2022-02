Rainha dos Memes: Gretchen consegue um programa na TV aberta

Reprodução / YouTube - Gretchen, Rody - Rainha do bumbum

Após participar da 2ª temporada do “The Masked Singer Brasil”, na Globo, Gretchen conquistou um espaço na televisão, mas, desta vez, fora da emissora carioca.

Carismática, a rainha do rebolado foi contratada pela RedeTV! para apresentar o “Encrenca”, programa exibido aos domingos, no horário nobre. Além dela, Juliana Algañaraz, nova diretora artística da emissora, saiu em busca de outro nome para o “Encrenca”, como Adriana Imperador, Pequena Lo e Deolane Bezerra, que já declinaram do convite.

A direção da emissora de São Paulo vê com bons olhos a chegada de Gretchen ao programa, já que ela é a rainha dos memes no Brasil e pode alavancar a audiência da atração, que desde 2021 passa por reformulações.

Reprodução

Com a chegada dos novos apresentadores, Viny Vieira, Júlio Cocielo, Victor Sarro, Fernanda Keulla e Caio Pericinoto podem deixar o “Encrenca” e seguir para futuros projetos. O objetivo é fazer com que o programa de humor consiga competir com o “Perrengue na Band”, que é apresentado pelos ex-comandantes da atração da RedeTV!.

Vale lembrar que Maria Odete Brito de Miranda de Souza, ou apenas Gretchen, já esteve em muitos outros programas na TV aberta. Sua primeira aparição na TV foi no programa “Carlos Imperial”, na extinta Rede Tupi.

LEIA TAMBÉM:

No "The Masked Singer Brasil", da Globo, Gretchen foi elogiada pelos jurados (Reprodução/Globo)

Durante o auge de sua carreira, Gretchen participou de todos os importantes programas, como “Globo de Ouro” e “Chacrinha”. A cantora também costumava participar de vários quadros do “Programa Silvio Santos” e em outros quadros e atrações do SBT, como o “Qual é a Música?”.

Como atriz, Gretchen estreou em 1979, no filme “Vamos Cantar Disco Baby”. Em 1982, Gretchen fez o longa “Aluga-se Moças”, no estilo pornochanchada.

No "The Masked Singer Brasil", da Globo, Gretchen estava fantasiada de flor (Reprodução/Globo)

A partir de 2010, Gretchen participou de um episódio da 4ª temporada do reality show “Troca de Família”, da Record TV. Dois anos depois em 2012, ela participou da 5ª temporada de “A Fazenda”, na mesma emissora, onde acabou desistindo da competição, após ficar confinada durante 39 dias.

Já em 2017, ela estreou o primeiro clipe de “Swish Swish”, de Katy Perry. O vídeo se tornou um hit internacional, onde repercutiu por todo mundo. Na época, Gretchen chegou a noticiar que havia mudado seu salário de 8 mil reais para 25 mil reais para participar de eventos.

LEIA TAMBÉM: