Programa de Sabrina Sato fora da Record TV ganha data de estreia

Sabrina Sato já começou a gravar o “Desapegue Se For Capaz”, seu programa no canal a cabo GNT, que tem previsão de estreia marcada para abril. Em um post no Instagram, a apresentadora aparece nos bastidores da atração, que ainda vai entrar na programação.

Diferente de tudo que Sabrina fez na televisão, o programa contará com a personal organizer Micaela Góes, que já comanda o “Santa Ajuda”, no mesmo canal da Globosat, e com a arquiteta Gabriela de Matos. Elas, ao lado da famosa, vão ajudar os convidados a renovar e colocar a casa em ordem.

Sabrina Sato vai comandar programa no GNT (Foto: Reprodução)

Como em outras atrações do GNT, Sabrina Sato vai visitar os participantes com o foco de promover uma grande mudança na vida da pessoa. A primeira temporada terá 10 episódios, com exibição semanal.

Segundo ela, o programa inédito vai ser um novo desafio na carreira, principalmente por ser feito em uma emissora nova. “Sempre falo muito da minha inquietude artística. Abrir espaço para novas experiências e descobrir outras possibilidades em nossas vidas é enriquecedor”, declara a apresentadora.

Nas gravações, que estão acontecendo em São Paulo, o trio foca nos pertences dos participantes, como móveis, roupas e objetos pessoais, e levam tudo para um galpão, onde fazem com que a pessoa busque entender que acumular não é algo positivo. A partir disso, a ideia é desapegar do máximo que conseguir para abrir espaço para a mudança de vida.

Mantendo o seu contrato com a Record TV, onde comanda o reality show “Ilha Record”, a famosa está animada com o “Desapegue Se For Capaz”, no GNT. “Quando fui convidada para apresentar o projeto me senti muito honrada em fazer parte de um canal múltiplo, que sempre nos propõe ótimas reflexões sobre o comportamento humano”.

“Sabrina tem grande capacidade de se comunicar amplamente com o público com afetividade, respeito e graça. E para entrar na casa das pessoas, revelar as intimidades de cada um, temos certeza que ela terá o acolhimento e a diversão que a atração precisa. Estamos muito felizes com a sua chegada ao GNT”, comenta Daniela Mignani, diretora da Unidade de Variedade e News dos canais Globosat.

