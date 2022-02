‘Euphoria’ chega ao fim e estes são os melhores episódios da segunda temporada

A segunda temporada de “Euphoria” chega ao fim neste domingo (27) - e ela se manteve entre os assuntos mais falados do início deste ano desde seu retorno.

Após ser adiada, por conta da pandemia, o novo ano da série da HBO trouxe novos dramas para Rue, Jules e companhia. Ainda falta o episódio final, mas muita gente já está colocando na balança quais foram os melhores episódios deste ano.

Segundo as médias das notas indicadas no site IMDb, três episódios se destacam, com notas acima de 9.

1º lugar: “Stand Still Like the Hummingbird”, episódio 5 (nota 9,6)

Este é o episódio em que Zendaya mostra a que veio: toda a narrativa acontece por meio das falas, atitudes e até mesmo expressões faciais de Rue. Não à toa, se tornou o favorito dos fãs nesta temporada.

Sinopse oficial: O destino tem uma maneira de alcançar aqueles que tentam fugir.

2º lugar: “Trying to Get to Heaven Before They Close the Door”, episódio 1 (nota 9,3)

O retorno por si só poderia ser considerado um fator determinante para uma avaliação alta, mas os acontecimentos chocantes certamente falam mais alto. Cada personagem teve seu momento, até mesmo aqueles que não haviam aparecido com tanta frequência no primeiro ano da série.

Sinopse oficial: Rue e Jules se cruzam pela primeira vez desde o Natal, enquanto o Ano-Novo chega a East Highland.

3º lugar: “The Theater and It’s Double”, episódio 7 (nota 9,1)

O episódio anterior ao fim da segunda temporada também agradou bastante os fãs. Para a maioria, essa foi uma boa forma de desenvolver Lexi, uma personagem bem secundária no primeiro ano.

Sinopse oficial: A arte imita a vida enquanto os alunos de East Highland observam sua dinâmica complicada refletida na tão esperada peça de Lexi.

