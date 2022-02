Douglas vence ‘Prova do Anjo’ no ‘BBB 22′

Na tarde deste sábado, 26, Douglas Silva venceu a Prova do Anjo no programa televisivo Big Brother Brasil 22, da Globo. Na dinâmica da semana, o anjo não será autoimune e o vencedor terá de imunizar outro brother.

Já no castigo do monstro, Douglas colocou Jessilane e Vinicius, que ficarão vestidos de carros de som e terão que andar pela casa quando tocar o sinal, tentando “conquistar” clientes. Cada um dos monstros perde 300 estalecas.

A prova foi patrocinada pelo Spotify e apenas oito brothers participaram. Gustavo, Linn da Quebrada, Jessilane, Lucas, Eslovênia e Vinicius não foram sorteados para a disputa.

Para vencer a prova, era necessário encontrar o card correspondente à playlist que estivesse tocando e aparecendo no telão.

O participante girava em um balcão e, após o sinal, procurava o card em uma piscina de bolinhas. Ganhava a rodada quem apertasse o botão mais rápido.

As duplas que se enfrentaram na primeira rodada foram: Tiago e Natália, Scooby e Douglas, Laís e Arthur e Eliezer e Jade. Depois, Tiago enfrentou Douglas e Laís enfrentou Jade.

A final foi disputada entre Laís e Douglas, que venceu a competição e ganhou R$10 mil.

LEIA TAMBÉM: 5 séries sobre jornalismo para quem amou ‘Inventando Anna’

Transfobia

Durante a festa do líder, Lucas Bissoli usou o pronome errado para se dirigir a Linn da Quebrada e a sister ficou magoada.

Ao referir-se a Linn e outra menina, ele chamou pelo pronome masculino: “vêm vocês dois”, quando o correto seria “vocês duas”.

A sister ficou magoada e chamou Lucas para conversar e expor sua indignação. Depois, durante o Raio X, ela voltou a tocar no assunto. “Por quanto tempo mais eu vou amenizar o que eu tô sentindo pra tornar mais leve pro outro? Acho que isso não tem necessariamente a ver com o Lucas. Eu gosto muito do Lucas e sei que o Lucas gosta muito de mim, mas precisava falar isso para ele, para tornar isso mais leve em mim também.”