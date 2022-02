Ator José Carlos Sanches é encontrado morto aos 67 anos

O ator José Carlos Sanches, de 67 anos, foi encontrado morto, nesta sexta-feira (25), em seu apartamento, localizado no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Moradores do edifício afirmam que ele foi visto pela última vez na segunda-feira (21), quando câmeras do elevador mostraram o famoso.

Segundo os vizinhos, a polícia foi chamada por volta das 16h30, quando um forte cheiro foi sentido no andar onde ele morava. O caso é investigado pelo 12ª DP, que fica em Copacabana.

Segundo o site Na Telinha, policiais encontraram o corpo do ator próximo à sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O exame de papiloscopia, procedimento de identificação a partir das digitais de mãos e pés, ainda será realizado. O site informa ainda que, por conta do estágio avançado de putrefação do corpo, José Carlos Sanches provavelmente morreu há pelo menos quatro dias.

José Carlos Sanches fez TV, cinema e teatro (Reprodução)

José Carlos Sanches estreou na televisão em 1980, quando entrou para o elenco da novela “Água viva”. Ao longo da carreira, o ator contabiliza mais de 20 trabalhos, como a novela “O Clone”, que está sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, da Globo, e “Senhora do Destino”, de 2004, onde interpretou o personagem Hélio.

LEIA TAMBÉM:

Ele também participou de produções cinematográficas, como “Os Trapalhões”, dirigido por J.B. Tanko, e “Sonho de Valsa”, comandado por Ana Carolina. No teatro, o ator esteve nas peças “Blue Jeans”, de Wolf Maya, “Doces Lembranças” e “A Grande Revista, de Paulo A. de Lima, “A Estrela do Lar”, de Mauro Rasi, “Robin Hood”, dirigido por Gaspar Filho, e “Rapunzel”, de Lígia Ferreira.

Também trabalhou nas novelas “Amor com amor se paga”, “Que rei sou eu?” e “Ti-ti-ti”. Seu último trabalho na TV Globo foi na série “Afinal o que querem as mulheres?”, exibida em 2010.

LEIA TAMBÉM: