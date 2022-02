Veja quem segue na prova do líder do ‘BBB 22′; disputa já passa de 7 horas

Prova do líder já ultrapassou 7 horas no 'BBB' 22' Twitter (Reprodução)

A disputa pela coroa do “BBB 22″ dessa semana está testando os limites dos participantes. Por volta das 7h desta sexta-feira (25), a prova do líder seguia na casa mais vigiada do Brasil, ultrapassando as sete horas de competição.

Cinco duplas já foram eliminadas e apenas duas seguem na briga. Jade Picon e Laís estão aguentando firmes, assim como Pedro Scooby e Paulo André.

Arthur Aguiar e Lucas foram os primeiros eliminados e estão no paredão. Em seguida, Eslovênia e Linn da Quebrada deixarem a disputa, após quatro horas de prova,

Após completar cinco horas, as duplas Jessilane e Natália e Vinicius e Eliezer foram eliminadas da prova promovida pelo PicPay. Gustavo e Douglas Silva deixaram o Provódromo na sequência.

Tiago Abravanel e Larissa não participam da competição dessa vez. A sister, que quebrou o dedo pé, não foi liberada pela equipe médica, e o brother não conseguiu formar dupla para jogar.

A prova do líder

Como já é de costume, os brothers e sisters assistiram o vídeo com as explicações dos dummies e tiraram suas dúvidas, já na região das provas.

Vale destacar que Boninho já tinha dado um spoiler da prova do líder desta semana. O diretor do “BBB 22″ também deu dicas de como seria: “Vai começar tudo de novo, quinta-feira é a hora da gente decidir como vai ser o jogo: prova longa, que todo mundo está pedindo, e eu vou atender”, iniciou o anúncio nas redes sociais.

Voltando ao programa de quinta-feira (24), Tadeu falou sobre a dinâmica da sexta semana do “Big Brother Brasil”, que começou com a prova de resistência, que colocaria a primeira dupla a sair da prova no paredão, que seguirá sendo formado no domingo (27).

Já a dupla vencedora decide qual deles será líder e quem terá o direito a outra imunidade. Já no sábado (26) acontece a prova do anjo.