Vá e Veja: filme soviético é considerado um dos mais apavorantes sobre 2ª Guerra

Assista se tiver coragem: “Vá e Veja”, longa soviético de 1985, é considerado um dos filmes de guerra mais assustadores. Frequentemente ele surge em lista de críticos e fãs de cinema como uma das produções imperdíveis sobre o assunto.

A produção retrata os horrores da invasão nazista a Belarus (ou Bielorrússia), país que fez parte da União Soviética entre 1919 e 1990 - e atualmente no meio do conflito entre Ucrânia e Rússia.

Floria é o protagonista dessa história de horror. Morador de uma aldeia bielorussa, ele desenterra um fuzil e se empolga com a ideia de se juntar ao movimento guerrilheiro de resistência contra os nazistas.

Contudo, ele é aconselhado pela mãe a devolver a arma, para não atrair suspeitas dos nazistas. Sem obedecer, logo o adolescente Floria é recrutado para guerra e quase todos os seus conhecidos morrem.

Aleksey Kravchenko é a estrela principal, em seu primeiro papel no cinema, aos 14 anos. Olga Mironova faz o papel de Glasha, uma jovem enfermeira do campo de guerra.

O filme foi inspirado no livro “I Am from the Fiery Village”, de Ales Adamovich (sem tradução no Brasil).

O título escolhido para o cinema faz uma referência a um versículo do capítulo seis de Apocalipse, na Bíblia. “Vem e vê” se repete várias vezes na passagem em que são revelados os Quatro Cavaleiros.

E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte; e o inferno o seguia; e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. — Bíblia - Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 e 8

“Vá e Veja” foi dirigido por Elem Klimov, um dos sobreviventes do conflito. Ele busca transportar para a tela os horrores de uma guerra da forma mais fiel possível: iluminação natural, atores em início de carreira e até mesmo munições reais. Tudo isso dá um tom quase documental ao longa.

Além da proximidade com o tema, o diretor também optou por não glorificar a guerra. Em “Vá e Veja”, tudo é muito cru, sem apelar para a história de um soldado corajoso ou uma vítima indefesa. É um filme sobre a guerra, mas completamente anti-guerra.

É importante lembrar que Belarus foi a região da União Soviética mais afetada pela Segunda Guerra Mundial. Um terço dos habitantes do país foram mortos durante a invasão nazista.

Talvez por isso o filme tenha uma avaliação tão alta entre quem o assiste. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, por exemplo, ele conta com aprovação de 97% entre a crítica e de 95% entre o público.

No Brasil, “Vá e Veja” está disponível na plataforma de streaming Belas Artes À La Carte.

Assista ao trailer de “Vá e Veja”: