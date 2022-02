Tadeu Schmidt critica transfobia dentro da casa do ‘BBB 22’

O clima pesou entre Linn da Quebrada e Lucas durante a festa do líder após ele usar palavras no masculino para chamar a sister. O mesmo ato aconteceu no início do “BBB 22″, quando outros participantes, como Eslovênia, Gustavo, Rodrigo e Laís, chamaram a famosa usando ele ao invés de ela.

Mas, desta vez, Linn não aguentou e criticou Lucas, que tentou se justificar. Na festa, Jessilane tentou amenizar o lado do brother, mas o que ela esqueceu é que o comentário feriu diretamente a sua amiga dentro da casa e quem precisava de compreensão era ela.

Após polêmica, Lucas e Linn da Quebrada conversam durante a festa do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Antes da prova do líder, no programa de quinta-feira (24), Tadeu Schmidt não deixou o problema em off e acabou se posicionando: “A gente vem acompanhando desde o início da temporada, alguns participantes utilizando o gênero errado para se referir à Lina. Usando palavras no masculino e isso aconteceu várias vezes”, começou o apresentador do reality show.

Em seguida, Tadeu lembrou que, até o momento, ela nunca havia mostrado emoções negativas ou sofrimento: “A Lina sempre levou com leveza e corrigiu o pessoal. Mas ontem, depois de mais um episódio, ela ficou muito chateada”.

Depois da briga, Lucas e Linn se abraçam na sala do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Vae lembrar que no início da 22ª edição do “BBB”, Linn da Quebrada falou sobre a morte de transexuais e travestis no país e contou ainda sobre sua história: “Há uma construção do gênero, que aprisiona quase todas nós, por isso, pra mim, ser travesti me liberta, porque é quando eu posso ser, o que eu quiser ser, eu não preciso nem necessariamente, querer parecer ser uma mulher cisgênero”, disse a famosa.

Como será o fim de semana

Com a prova do líder definida, com a vitória de Paulo André e Pedro Scooby, um novo paredão começa a ser desenhado no “BBB 22″. Então, é hora de revelar como será a dinâmica deste fim de semana.

Segundo Tadeu Schmidt, a primeira dupla que deixou a prova de resistência está no paredão, com isso Arthur Aguiar e Lucas estão na berlinda, até o momento. Já na noite desta sexta-feira (25), haverá a consagração do líder, onde um sobe para o quarto e outro fica com a imunidade.

Arthur Aguiar no quarto do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

No sábado (26) acontece a prova do anjo, que vai imunizar um participante do reality show da Globo, exceto Arthur e Lucas, que já estão dependendo do voto popular para permanecer na casa.

Já no domingo (26), a casa será dividida em duplas para votação no confessionário. As duplas serão formadas pelas mesmas duplas da prova do líder e Tiago Abravanel que ficou fora da disputa ficará com Larissa, que também não participou do combate, já que quebrou o dedo do pé. Um ponto importante é que o jogador que fez dupla com o líder tem o voto com peso dois.

Em seguida, será realizada a prova bate-volta, com os eliminados da prova do líder do “BBB 22″ e o indicado do confessionário. Como sabemos, quem é indicado pelo líder não tem a oportunidade de se salvar do paredão.

