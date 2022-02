Solange Couto lamenta morte da mãe nas redes sociais: ‘estava vegetando’

A atriz Solange Couto desabafou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (25), sobre a morte de sua mãe. A idosa, de 89 anos, morreu vítima de um acidente vascular cerebral (AVC).

“Pois é, a vida é breve, é um sopro. De um segundo para o outro a gente não está mais. Minha mãe se foi hoje. Deus teve piedade dela, porque ela foi uma pessoa muito ativa, muito viva”, disse a artista, em vídeo compartilhado em sua conta no Instagram.

A mãe de Solange Couto estava internada há um tempo. Em 2020, ela teve suspeita de outro episódio de AVC, após se engasgar. Na época, ela chegou a ser levada para um hospital particular no Rio de Janeiro.

“Viveu e não estava bem, estava sofrendo, apesar de muito bem cuidada. Mas ela estava vegetando e Deus teve piedade e a levou para os braços dele, para o repouso, para o descanso”, lamentou.

“Eu só peço a Ele que tenha piedade e que a acolha. Então, gente, só para comunicar minha perda e dizer que eu estou bem, que foi o melhor que Deus pôde fazer por ela e que valorizemos a vida. Muito obrigada” — Solange Couto, em publicação no Instagram

A mãe de Solange Couto estava morando há mais de dois anos no Retiro dos Artistas, instituição que acolhe artistas idosos que passam por dificuldades financeiras e emocionais. Lá, a idosa tinha assistência médica 24h por dia.

Atualmente, Solange Couto está no ar na reprise de “O Clone”, no “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Ela interpreta Dona Jura. Seu papel mais recente foi na série “Os Roni”, do Multishow.

Recentemente, a atriz de 65 anos se divorciou: seu casamento com o personal trainer Jamerson Andrade chegou ao fim, após 12 anos. Com ele, teve Benjamin, que hoje tem 10 anos de idade.

A superação foi em todos os sentidos, já que Solange também removeu a tatuagem que tinha feito em homenagem ao ex-esposo. No lugar, tatuou uma borboleta.

Leia também: Advogados de Linn da Quebrada vão à Justiça por episódios de transfobia no BBB