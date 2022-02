Samara Felippo se posiciona contra post feito por filho de Bolsonaro

Samara Felippo usou suas redes sociais, nesta semana, para criticar uma publicação do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, em que ele reproduz um vídeo dela com as duas filhas. Segundo a famosa, o uso das imagens foi indevido e fora de contexto.

Postado no dia 14 de fevereiro, o vídeo mostra a atriz com uma espécie de capa de chuva para abraçar as duas filhas. Segundo Samara, a imagem é de julho do ano passado e foi feita após ela ficar 20 dias sem ver as filhas, que voltaram de férias com covid-19.

Samara Felippo e sua filha (Reprodução/Instagram)

“Era Julho de 2021. Ainda com muitas dúvidas sobre essa doença, sem nenhuma dose da vacina, eu só queria abraçá-las e criei essa forma divertida e cheia de amor. Chorei dias seguidos nessa época”, relatou Samara, que pediu aos seguidores que denunciem o post do vereador para que ele seja removido.

Irritada, a atriz, que fez parte do casting da Globo, afirmou que o uso das imagens é indevido para qualquer pessoa. “Ele [Carlos Bolsonaro] acha que está tudo bem, mas para mim é muito grave expor o filho dos outros. Independente de ideologia, polícia, lados, isso é inadmissível. Não quero entrar em guerra, conflito ou na Justiça, só quero pedir a ajuda de vocês para que denunciem esse vídeo. É a única forma que encontrei de derrubá-lo”.

LEIA TAMBÉM:

Samara Felippo e o racismo

No ano passado, Alícia, de 12 anos, e Lara, de 8 anos, filhas da atriz Samara Felippo, foram vítimas de um comentário racista na internet. Tudo aconteceu após a atriz postar uma foto mostrando os novos cortes de cabelo das meninas.

Ao ver a foto das filhas de Samara Felippo, uma seguidora comentou: “Cabelo horrível. Bota alisante nisso. Não sou fake não, sou realista. Os cabelos de suas filhas são horrorosos. Tem que alisar esse cabelo”.

No Instagram, Samara não deixou barato e divulgou a imagem com o comentário, que está na timeline do perfil e fez uma reflexão. “GATILHO‼️ Leiam o texto! Olhem essas frases, como batem em você? Não quero linchamento, apenas reflexão”, iniciou a famosa.

Na sequência, Samara continuou: “Não adianta você simplesmente dizer que não é racista. É preciso pensar e agir. Imaginem quantas crianças pretas sofrem todos os dias, deixam de estudar, machucam seu coro cabeludo pra alisarem os cabelos, se odeiam e crescem cheias de dores e traumas. Comecei meu trabalho como ativista nas redes sociais sem saber nada, comecei meio que num baque de ódio por minha filha querer alisar o cabelo aos 7 anos pra se encaixar na turminha de amigas brancas da escola”.

Nas primeiras temporadas de "Malhação", Samara Felippo viveu personagem com HIV (Reprodução)

Samara ainda falou sobre como ajuda suas filhas a enfrentar esses comentários. “Fui me desconstruindo a cada dia, a cada descoberta e uma delas foi o quanto cresci racista. Nessa reeducação, fui procurando, estudando e aplicando em casa com minhas filhas”.

LEIA TAMBÉM: