Rainha cancela compromissos virtuais pela segunda vez na mesma semana

Desde que o Palácio de Buckingham confirmou que a Rainha Elizabeth II teria testado positivo para a Covid-19, no domingo, 20, os olhos e as atenções estão na monarca do Reino Unido, que tem 95 anos de idade. Sem dar detalhes de datas, o Palácio confirmou que a Rainha já tomou três doses da vacina.

Na última quinta-feira, 26, pela segunda vez na mesma semana, a Rainha Elizabeth cancelou seus compromissos virtuais e o porta-voz do Palácio de Buckingham sustenta que ela apresenta “sintomas leves de resfriado”.

“As duas audiências virtuais que estavam programadas para hoje serão remarcadas para uma data posterior”, disse um porta-voz do Palácio de Buckingham na quinta-feira, 24. “Sua Majestade continua com tarefas leves. Nenhum outro compromisso está programado para esta semana”, acrescentou o porta-voz.

Leia mais: Entenda por que o príncipe Harry segue renovando seu contrato do aluguel no Reino Unido

Embora a Rainha tenha cancelado os compromissos da terça e da quinta-feira, ela realizou uma audiência com o primeiro-ministro Boris Johnson por telefone.

A última atualização do Palácio de Buckingham com relação ao seu estado de saúde foi feita na terça-feira, 22. “Como Sua Majestade ainda está com sintomas leves de resfriado, ela decidiu não realizar seus compromissos virtuais planejados hoje, mas continuará com tarefas leves”, explicou o Palácio de Buckingham em comunicado enviado à imprensa.

Onda de contaminação em Windsor

De acordo com o The Sun, uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham disse que “existem procedimentos em vigor, mas houve uma onda em Windsor com vários casos entre os funcionários domésticos”.

“O clima no Castelo de Windsor é de cautela e não é motivo de alarme”, disse a correspondente da BBC para a realeza Daniela Relph, que acrescentou que há uma sensação de que será “o mais normal possível para a Rainha”.

Porém, os sintomas leves não farão a equipe média descuidar da saúde da monarca de 95 anos. Ainda de acordo com Daniela Relph, os cuidados devem ser redobrados já que a Rainha perdeu peso nos últimos meses e está “consideravelmente mais frágil do que no ano passado”.

Mas a equipe médica da rainha provavelmente ficará de olho nela, especialmente porque ela está consideravelmente mais magra e frágil do que no ano passado, acrescentou Daniela Relph.

No dia 10 de fevereiro, o príncipe Charles testou positivo para a Covid-19 e, no dia 15 de fevereiro, sua esposa Camilla também foi diagnosticada com o vírus. O príncipe Charles teria se encontrado dois dias antes com a Rainha antes de seu diagnóstico positivo. Tanto Camilla quanto Charles permanecem em isolamento.