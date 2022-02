Prova de resistência vai definir quem vai liderar na sexta semana do ‘BBB 22’

Nesta quinta-feira (24), a prova de resistência voltou ao “BBB 22″. Antes de começar a disputa, Tadeu Schmidt avisou que Larissa, que quebrou o dedo do pé, não iria participar. Depois, eles tiveram que escolher suas duplas, como Tiago Abravanel ficou sozinho, ele acabou ficando de fora também.

Como já é de costume, os brothers e sisters assistiram o vídeo com as explicações dos dummies e tiraram suas dúvidas, já na região das provas.

Vale destacar que Boninho já tinha dado um spoiler da prova do líder desta semana. O diretor do “BBB 22″ também deu dicas de como seria: “Vai começar tudo de novo, quinta-feira é a hora da gente decidir como vai ser o jogo: prova longa, que todo mundo está pedindo, e eu vou atender”, iniciou o anúncio nas redes sociais.

Voltando ao programa desta quinta-feira (24), Tadeu falou sobre a dinâmica da sexta semana do “Big Brother Brasil”, que começou com a prova de resistência, que colocará a primeira dupla a sair da prova no paredão, que seguirá sendo formado no domingo (27).

Já a dupla vencedora decide qual deles será líder e quem terá o direito a outra imunidade. Já no sábado (26) acontece a prova do anjo.

Relembre os líderes do ‘”BBB 22″

Antes da sexta liderança do reality show, quatro participantes ocuparam o cargo e o quarto mais requisitado do programa. O último foi Lucas, que venceu uma prova onde os brothers e sisters deveriam jogar três bolas sobre um cano e acertar o gol ou uma das canaletas laterais, acumulando pontos.

BBB 22 - Lucas e Eslô chegam ao quarto do líder (Reprodução / Instagram)

Jade Picon, que ocupou a liderança duas vezes, foi a primeira mulher no posto do “Big Brother Brasil 22″. A influenciadora digital ganhou duas dinâmicas que dependiam da memória. Na primeira prova, os participantes podiam escolher apenas um produto e acertar qual a posição que ele estava localizado. Na semana seguinte, a famosa tornou-se líder do “BBB 22″, pela segunda vez seguida.

Tiago Abravanel conquistou a segunda liderança do “Big Brother Brasil 22″. Ao lado de Pedro Scooby, o ator conseguiu montar o sanduíche gigante, mas para isso, eles precisaram encontrar as peças corretas e passar por uma passarela. A dinâmica exigia agilidade e equilíbrio. Por fim, Douglas Silva foi o primeiro líder do “Big Brother Brasil 22″, após vencer uma prova de sorte.

