Pai de Paulinha Abelha ainda não sabe da morte da filha

Paulinha Abelha com seu pai, 'Seu Abelha' (Reprodução / Instagram)

Acamado a mais de três anos com uma doença degenerativa, incapaz de falar e usando uma sonda para se alimentar, Gilberto Santos Nascimento, de 66 anos, conhecido como “Seu Abelha” ainda não foi informado sobre o falecimento de sua filha, a cantora do grupo de forró Calcinha Preta, Paulinha Abelha.

Paulinha teve a morte encefálica diagnosticada nesta quarta-feira aos 43 anos, após permanecer em coma profundo por vários dias.

Segundo o empresário da banda, Diassis Marques, Seu Abelha está sendo poupado pela família e ainda pensa que a filha está viajando para fazer shows e não sabe se a família irá contar para ele a verdade, já que ele não está mais lúcido e também não fala.

Seu Abelha mora na casa da filha, em Aracaju, e tem uma cuidadora que tomava conta dele enquanto Paulinha viajava

Diassis disse que a primeira coisa que o primeiro compromisso de Paulinha quando chegava de viagem, após a agenda de shows, era ficar com o pai. Quando estava em casa, ela mesma cuidava dele.

DOENÇA DE PAULINHA

A causa da morte da cantora, que foi internada com problemas renais e evoluiu para um coma profundo, segue como uma incógnita para os médicos.

Segundo a equipe médica que a atendeu no Hospital Primavera, em Aracaju, a vocalista morreu em “em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico”.

O diretor técnico do hospital, Ricardo Leite, revelou que os órgãos afetados passaram por biópsia para ajudar no processo de diagnóstico, mas não se chegou a uma conclusão a tempo. Uma possível doença autoimune também foi investigada.

Entre as hipóteses investigadas, estão a intoxicação por uso de remédios para emagrecer e diuréticos e a síndrome de Haff, também conhecida como “doença do sushi”, que provoca lesão muscular e começa com a ingestão de certos peixes e crustáceos. Em alguns casos, a urina fica preta.