“Me deu esperança”, disse Celso Portiolli sobre o médico que tratou seu câncer

O apresentador Celso Portiolli, 54 anos, que luta contra um câncer de bexiga diagnosticado recentemente, usou as redes sociais para agradecer ao médico oncologista que acompanha seu tratamento.

“Quando fiquei sem chão, não sabia pra onde ir, pra onde correr, ele me acolheu, acalmou meu coração, me deu esperança e sempre com a palavra cura para me dizer. Muito obrigado Dr. Fernando Maluf, irmão que a vida me deu”, disse.

O apresentador falou pela primeira vez sobre a doença no final do ano passado e revelou que já sabia há algum tempo e que tudo ficaria bem.

“Está tudo bem, tudo ótimo. Eu já sabia e fiz programas ao vivo na televisão e vocês nem imaginavam. É uma notícia dura de passar? É. Vocês sabem que minha vida é levar alegria, eu não gostaria nunca de levar uma notícia dessa. Mas quero tranquilizar: está tudo bem e vai ficar tudo bem”, disse o apresentador em um vídeo divulgado no Instagram.

Pare de Fumar

Na última sexta-feira, Portiolli compartilhou um vídeo no Instagram diretamente do hospital onde está tratando o câncer de bexiga.

“Ano passado tive aquele câncer pequenininho na bexiga, foi retirado. Se você pesquisar sobre o câncer na bexiga, 70% dos casos acontecem em fumantes. Eu não fumo, estou nos 30%. Então, se você fuma, se cuide. Pare de fumar”, disse o apresentador

O câncer do apresentador foi descoberto durante um exame de rotina. Ele contou que fez um procedimento endoscópico para retirada de um pólipo da bexiga

“Em dezembro fiz um procedimento endoscópico para a retirada de um pólipo da bexiga, único e pequeno. Vou fazer um tratamento, imunoterapia chamada BGC. Chance de cura próxima de 100% e durante meu tratamento, vida absolutamente normal, fazendo o que sempre fiz”, disse Celso. “Estou otimista e com muita fé em Deus que tudo já ‘deu’ certo!”.