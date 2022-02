Lady Di tinha uma melhor amiga brasileira e nós te contamos tudo

A data era dia 9 de dezembro de 1992, quando a princesa Diana e o príncipe Charles anunciaram publicamente a separação, colocando fim em matrimônio desgastado por anos por meio de desentendimentos, mentiras, intrigas e traição. Recentemente, foi anunciado o leilão de cartas que Lady Di teria escrito a uma de suas melhores amigas sobre esse momento de sua vida.

Essa amiga se chamava Lúcia Flecha de Lima, ex-embaixatriz brasileira, esposa do embaixador aposentado brasileiro Paulo Tarso Flecha de Lima. Ele foi embaixador do Brasil em Washington, Roma e Londres e Lady Di ficou tão próxima de Lúcia que tinha seu próprio quarto na casa do casal brasileiro, quando eles moravam em Londres. Lúcia faleceu no dia 2 de abril de 2017, em Brasília, aos 76 anos.

Cartas de Lady Di estão sendo leiloadas. Foto: Reprodução The Sun

Lúcia e Diana se conheceram em abril de 1991 e Lady Di descreveu sua nova amiga como “uma senhora maravilhosa com tanta profundidade” que já havia tido um “impacto enorme” em sua vida.

Três cartas de Diana falando sobre Lúcia serão leiloadas dia 18 de março por valores que variam entre £ 800 e £ 1.500 libras esterlinas. As cartas são escritas por Lady Di no papel timbrado do Palácio de Kensington.

Lúcia Flecha de Lima virou uma amiga próxima de Lady Di. Foto: Agência Brasil

Elas fazem parte de uma coleção de cartas que Diana escreveu a outro amigo próximo, Roger Bramble, o ex-Lord High Sheriff de Westminster.

Em uma das cartas, Lady Diana descreve e agradece um almoço que os dois tiveram juntos em maio de 1992: “Que prazer foi para Lúcia e eu sermos levadas para almoçar hoje. Obrigada por manter apenas nós três. Meu caranguejo foi um deleite, assim como o champanhe”.

Em outra carta, Diana descreve um almoço com os dois amigos no Festival Hall, quando levou seus dois filhos, William e Harry. “Os meninos ficaram emocionados por serem incluídos nessa conversa adulta!”.