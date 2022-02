‘Inventando Anna’: Onde está presa a real Anna Delvey?

Quem assistiu à série ‘Inventando Anna’, que estreou dia 11 de fevereiro na Netflix, provavelmente se perguntou: “ok, ela foi julgada e condenada. Mas, onde ela está presa atualmente?”. ‘Inventando Anna’ é uma série criada por Shonda Rhimes, a mesma por trás de ‘Bridgerton’ e ‘Grey’s Anatomy’, e que é baseada na história real da falsa herdeira russa Anna Delvey.

Anna Delvey foi a nova identidade criada por Anna Sorokin, uma jovem russa que chegou aos Estados Unidos, fingiu ser uma socialite russa e enganou diversas celebridades, banqueiros, hotéis e socialites de Nova York. A série ‘Inventando Anna’ é uma adaptação dessa história, que ficou conhecida após o artigo assinado pela jornalista Jessica Pressler, publicado na New York Magazine em 2018. Na série, a jornalista é interpretada pela atriz Anna Chlumsky, que na ficção dá vida à personagem Vivian.

Onde está Anna Sorokin agora?

Anna Sorokin, que hoje tem 31 anos, foi condenada sob várias acusações, dentre elas tentativa de furto, furto em segundo grau e roubo de serviços. Ela foi presa em 2018 sob a acusação de fraudar pessoas, empresas e instituições em mais de $ 200 mil dólares. Em maio de 2019 ela foi considerada culpada sob um julgamento com júri popular por uma acusação de tentativa de furto, três acusações de furto e quatro acusações de serviços de roubo.

Anna recebeu uma pena de 4 a 12 anos de prisão e foi enviada para o presídio Albion Correctional Facility. Em fevereiro de 2021, ela foi libertada em regime condicional e, seis semanas depois de ter sido posta em condicional, ela precisou ir para a custódia do Immigration and Customs Enforcement (ICE). Isso porque o seu visto tinha expirado, então ela teria que ficar sob custódia do serviço de migração dos Estados Unidos.

Atualmente, ela está em um centro de detenção do ICE no norte de Nova York, onde espera para saber se será deportada para a Alemanha.

“A prorrogação do meu visto foi não intencional e em grande parte fora do meu controle”, escreveu ela em uma matéria no The Cut. A reportagem afirma ainda que Anna Sorokin está apelando na Justiça por sua condenação criminal: “Eu não quebrei nenhuma das regras de liberdade condicional do estado de Nova York ou do ICE. Apesar de tudo isso, ainda não recebi um caminho claro e justo para o cumprimento”.