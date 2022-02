‘Inventando Anna’ é série em inglês mais assistida da Netflix

Ela continua dando o que falar e acumulando números. Não dólares, mas views! ‘Inventando Anna’ é uma série inspirada na golpista Ana Delvey, ou Anna Sorokin, a falsa herdeira russa que enganou diversas celebridades, banqueiros, hotéis e socialites de Nova York, que foi descoberta pela jornalista Jessica Pressler. A série ‘Inventando Anna’ é uma adaptação dessa história, que ficou conhecida após o artigo assinado por Jessica na New York Magazine em 2018.

A série estreou dia 11 de fevereiro na Netflix e acumulou, em sua primeira semana no streaming 196 milhões de horas assistidas, entre 14 e 20 de fevereiro. Esse número a torna a série em inglês mais assistida do streamer em um período de uma semana.

Superou ‘The Witcher’, ‘You’ e ‘Sex Education’

Em termos de comparação, temos a terceira temporada de ‘You’, que acumulou 179 milhões de horas. A segunda temporada de ‘The Witcher’ registrou 168 milhões de horas e a terceira temporada de ‘Sex Education’ acumulou 160 milhões de horas.

A Netflix usa o parâmetro da primeira semana para comparar suas produções em meio a um cenário de buzz ao redor dela, ou seja, para medir o quanto a popularidade, a exposição na mídia e a publicidade ao redor daquela produção é capaz de atrair mais espectadores. Essa é a métrica mais confiável trabalhada pela Netflix para justificar a aprovação ou não de uma próxima temporada para a produção.

A série, que tem como showrunner ninguém mais, ninguém menos que Shonda Rhimes, o mesmo nome atrás de produções como ‘Bridgerton’, ‘Grey’s Anatomy’ e ‘How To Get Away with Murder’, e ela foi a responsável por adaptar para a TV parte da história da falsa herdeira russa Anna Delvey.

Netflix pagou caro

Para a Netflix contar essa história, ela teve que comprar os direitos sobre ela e, pensando-se em Anna Delvey, esse custo não foi pequeno: $ 320 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 1,6 milhão de reais.

Porém, a justiça do estado de Nova York proibiu que Anna Delvey utilizasse essa quantia, exceto para uma coisa: pagar a restituição que ela deve às pessoas que foram suas vítimas. Ou seja, ela ganhou dinheiro, mas deve usá-lo somente para pagar suas dívidas.

Anna Delvey foi presa sob a acusação de que teria roubado mais de $ 200 mil dólares e, segundo informações reveladas pelo jornalista econômico Jacob Shamisian, da Insider, ela já pagou cerca de $ 199 milhões para as instituições financeiras americanas em restituição e também gastou outros $ 24 mil dólares para liquidar multas estaduais. Além disso, ainda segundo o jornalista, os honorários advocatícios de Anna Delvey somam cerca de $ 75 mil dólares.

Ainda não se sabe como Anna Delvey gastará os $ 22 mil dólares restantes, porém é provável que ela lucre ainda mais, uma vez que vem alimentando seu Instagram com publicidade sobre a série e sobre si mesma e histórias continuam a ser contadas sobre ela.