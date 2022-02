Influenciadora digital se candidata de brincadeira e vence eleições em série

Chegou a vez das produções nacionais na Amazon Prime Video: “Eleita” é a próxima série original brasileira no streaming. A produção é estrelada pela cantora e atriz Clarice Falcão.

A história segue Fefê, uma influenciadora digital que resolve se candidatar ao cargo de governadora do estado do Rio de Janeiro. Surpreendentemente, ela vence as eleições.

Contudo, tudo não passava de uma piada muito elaborada. Fefê não sabe sequer o que fazer ou qual a diferença entre os cargos políticos.

“Estamos animados em anunciar ‘Eleita’, uma empolgante colaboração com a criadora, atriz e cantora Clarice Falcão e toda a equipe envolvida na série”, disse a head de conteúdo original brasileiro do Amazon Studios, Malu Miranda.

A distopia foi criada pela própria Clarice Falcão, junto com o roteirista Célio Porto, de “Louco Por Elas” e “Carlinhos e Carlão”.

Esta não é a primeira vez de Clarice escrevendo: ela também contribui com a série “Louco Por Elas” e com o seriado da Multishow “O Fantástico Mundo de Gregório”, protagonizado pelo ex-namorado da cantora.

Eleita se passa em um futuro distópico não muito distante, no qual o estado do Rio de Janeiro está literalmente caindo aos pedaços. O caixa do Estado não tem um tostão furado e o resto do país também não está muito melhor: não existem mais livros, professores, editoras ou imprensa profissional. Para piorar, a política virou um circo tão esquisito que dá saudade da época em que o Macaco Tião quase foi eleito como prefeito do Rio. Neste cenário, uma jovem influenciadora digital com aversão a responsabilidades decide se candidatar a governadora do estado “na zoeira”. Ela nunca teve a intenção de ser eleita, era tudo piada. O problema é que essa piada fez sucesso. Agora, com a ajuda de sua equipe, ela – que não sabe nem a diferença entre governador e prefeito – vai ocupar um dos cargos mais altos da República. — Sinopse oficial de "Eleita", nova série da Amazon Prime Video

Além de Clarice, estão no elenco Diogo Vilela, Luciana Paes, Polly Marinho, Rafael Delgado, Bella Camero, Felipe Veloso, Pablo Pêgas e Diogo Defante. A atriz Ingrid Guimarães faz uma participação especial.

“Eleita” se junta a outras séries como “Manhãs de Setembro”, “Dom” e “Desjuntados” para compor o quadro de primeiras produções originais brasileiras no streaming de Jeff Bezos. Vale lembrar que, no ano passado, Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos assinaram contrato de exclusividade com a plataforma.

A série é produzida pela Conspiração Filmes, estúdio responsável por sucessos como “Sob Pressão”, na TV Globo. Na direção, está Carolina Jabor, do filme “Aos Teus Olhos”.

“Eleita” terá sete episódios no total, de 30 minutos cada. Com estreia prevista para este ano, a série ainda não tem uma data definida de lançamento.

