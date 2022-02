HBO Max planeja série da Mulher-Gato

A HBO Max estaria analisando a possibilidade real de uma série spin-off da Mulher-Gato. A informação foi revelada pelo diretor de ‘The Batman’, que estreia dia 4 de março, ao site especializado em entretenimento Giant Freakin Robot.

Segundo a publicação, o diretor Matt Reeves teria revelado que a Warner Bros. espera que seu novo filme lance um novo universo em torno do Batman de Robert Pattinson. A série Mulher-Gato seria estrelada pela mesma atriz do longa, Zoë Kravitz.

‘The Batman’

‘The Batman’ não refaz a história de origem de Bruce Wayne, mas será ambientado em seu segundo ano de combate ao crime, o que significa que ele ainda está aprendendo a manter Gotham City segura.

Sinopse oficial

“Esta não é apenas uma ligação ... É um aviso.

Da Warner Bros. Pictures chega ‘The Batman’, de Matt Reeves, estrelado por Robert Pattinson no papel duplo de detetive vigilante de Gotham City e seu alter ego, o recluso bilionário Bruce Wayne. Dois anos perseguindo as ruas como o Batman (Robert Pattinson), causando medo nos corações dos criminosos, levou Bruce Wayne para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança - Alfred Pennyworth (Andy Serkis), o tenente James Gordon (Jeffrey Wright) - entre a rede corrupta de funcionários e figuras de destaque da cidade, o solitário vigilante se estabeleceu como a única personificação da vingança entre os seus caros cidadãos.

Quando um assassino tem como alvo a elite de Gotham com uma série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas envia o Maior Detetive do Mundo em uma investigação sobre o submundo, onde ele encontra personagens como Selina Kyle / também conhecida como Mulher-Gato (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / aka o Pinguim (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / também conhecido como Charada (Paul Dano). Conforme as evidências começam a chegar mais perto de casa e a escala dos planos do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City”.