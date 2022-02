Haters fazem marido de Jojo Todynho tomar atitude drástica

Desde que casou com Jojo Todynho, o militar Lucas Souza não teve paz e acabou enfrentando uma enxurrada de comentários maldosos referente ao seu relacionamento com a funkeira e apresentadora do Multishow. Nada acostumado com essa alta exposição, ele resolveu agir.

Após denunciar ataques de ódio, o oficial do Exército enviou um comunicado onde afirmou que poderia processar os autores das publicações. “Devido à minha profissão, não posso ir para a internet e expor algumas mensagens e comentários preconceituosos que estou recebendo. A minha vontade é gravar um vídeo expondo esse pessoal e rebater à altura”.

Jojo Todynho posa ao lado da sogra, que segura um par de sapatos de bebê (Reprodução/Instagram)

Segundo ele, as mensagens enviadas por haters são de cunho racista. “São mensagens inacreditáveis, que eu nunca pensei que um ser humano poderia escrever. São mensagens de cunho racista e preconceituosas em relação à minha esposa”.

Em seguida, o marido de Jojo decidiu apagar sua conta no Instagram, onde acumulava mais de 600 mil seguidores. O oficial ainda disse que recebeu mensagens afirmando que ele nunca poderia ter se envolvido com uma “mulher fora dos padrões de beleza da sociedade”.

A funkeira Jojo Todynho também falou sobre o tema. Na quarta-feira (23), a famosa disse que o amado não soube lidar com a quantidade de haters que vinha recebendo.

Jojo Todynho desabafa sobre casamento com o militar Lucas Souza (Reprodução: Google)

“O Lucas está bem, está trabalhando. Ele desativou o Instagram dele. A internet é um povo muito maldoso, malicioso. E é um meio que ele não precisa. Ele tem a profissão dele, e não soube lidar com isso. As pessoas são muito tóxicas, insuportáveis”, contou Jojo.

Morando em Curitiba, por causa do trabalho, Lucas chegou a revelar que, em breve, pretende morar no Rio com Jojo Todynho. “Já estou correndo atrás da minha transferência do quartel para o Rio de Janeiro. Só que há muitos trâmites, mas vai dar certo. Provavelmente em março”.

