Entenda por que o Oscar eliminou oito categorias da premiação

A cerimônia de premiação do Oscar 2022 terá oito categorias a menos do que nas edições anteriores. No início desta semana, a Academia enviou um comunicado aos indicados informando a novidade, segundo a revista Entertainment Weekly.

O que está acontecendo é que a instituição está desesperada em renovar sua cerimônia e, talvez, reverter a queda de audiência da transmissão de um dos principais prêmios da indústria cinematográfica mundial.

Assim, a edição deste ano começará 1h mais cedo, para entregar as estatuetas aos “rejeitados do ao vivo”. Segundo a EW, o argumento da Academia é “liberar tempo para mais entretenimento e engajamento do público”.

Serão eliminadas as seguintes categorias da transmissão ao vivo: as três de Melhor Curta-Metragem (live-action, animação e documentário), Design de Produção, Maquiagem e Cabelo, Trilha Sonora Original, Edição de Filme e Som.

Aliás, esta última já sofreu alteração no ano passado: se tornou uma junção dos prêmios de Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som.

Essa não é a primeira vez que a Academia tenta fazer isso. Em 2018 foi feita a mesma tentativa, mas cancelada após protestos de membros da instituição e dos próprios espectadores.

Indicado ao Oscar de Melhor Documentário de Curta-Metragem, caso Pedro Kos leve o prêmio o Brasil não terá a oportunidade de acompanhar ao vivo o momento da entrega.

A edição de 2022

“Ataque dos Cães”, filme de Jane Campion, lidera as indicações, aparecendo doze vezes na lista de finalistas. Aliás: a diretora se tornou a primeira mulher com duas indicações ao Oscar de Melhor Direção. A primeira vez foi em 1994, por “O Piano”.

Na sequência vem “Duna”, com dez indicações. “Belfast” e “Amor, Sublime Amor” concorrem em sete categorias, cada um.

E tem brasileiro no Oscar 2022: o carioca Pedro Kos foi indicado na categoria de Melhor Documentário de Curta Metragem, com “Onde Eu Moro”. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação da 94ª edição do Oscar será realizada no dia 27 de março, presencialmente, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood.

A data foi pensada estrategicamente para não coincidir com a final do futebol americano nos Estados Unidos e as Olimpíadas de Inverno - e assim tentar reverter a tendência de queda de audiência na transmissão da cerimônia dos últimos anos.

