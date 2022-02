Entenda como será a formação do 6º paredão do ‘BBB 22’

Com a prova do líder definida, com a vitória de Paulo André e Pedro Scooby, um novo paredão começa a ser desenhado no “BBB 22″. Então, é hora de revelar como será a dinâmica deste fim de semana.

Segundo Tadeu Schmidt, no programa desta quinta-feira (24), a primeira dupla que deixou a prova de resistência está no paredão, com isso Arthur Aguiar e Lucas estão na berlinda, até o momento. Já na noite desta sexta-feira (25), haverá a consagração do líder, onde um sobe para o quarto e outro fica com a imunidade.

14 confinados participaram da 2ª prova de resistência do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

No sábado (26) acontece a prova do anjo, que vai imunizar um participante do reality show da Globo, exceto Arthur e Lucas, que já estão dependendo do voto popular para permanecer na casa.

Já no domingo (26), a casa será dividida em duplas para votação no confessionário. As duplas serão formadas pelas mesmas duplas da prova do líder e Tiago Abravanel que ficou fora da disputa ficará com Larissa, que também não participou do combate, já que quebrou o dedo do pé. Um ponto important é que o jogador que fez dupla com o líder tem o voto com peso dois.

Arthur Aguiar no quarto do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Em seguida, será realizada a prova bate-volta, com os eliminados da prova do líder do “BBB 22″ e o indicado do confessionário. Como sabemos, quem é indicado pelo líder não tem a oportunidade de se salvar do paredão.

Prova do líder

A disputa pelo quarto mais desejado do reality show acabou após quase oito horas. Depois de vários problemas técnicos e algumas confusões, a dupla Paulo André e Pedro Scooby conquistou a liderança do “BBB 22″.

A prova acabou no início desta sexta-feira com apenas duas duplas disputando a liderança. A outra dupla era Laís Caldas e Jade Picon, que parecia não ter a mínima intenção de entregar os pontos, não fosse um pequeno mal estar de Jade, que não aguentava mais segurar e acabou fazendo xixi na calça. Ela mesma avisou a produção e as duas foram eliminadas.

PA e Pedro Scooby vencem a prova do líder do BBB 22 (Reprodução / Instagram)

A prova do líder desta semana consistia em montar um quebra- cabeça cada vez que a dupla ouvia o som da moedinha. Cada integrante ficava de um lado do campo e ao ouvir o som deveria desmontar o quebra-cabeça e passá-lo para o companheiro do outro lado, que deveria montá-lo no tempo estipulado. Quem perdesse o tempo ou errasse a montagem seria eliminado.

Mais de um participante também reclamou que as peças do quebra-cabeças estavam quebrando durante a montagem e desmontagem, obrigando a produção a interromper a prova muitas vezes para substituir peças.

