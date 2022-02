Chegou a hora de dizer adeus! Este é o personagem que deixará Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy RICHARD FLOOD, ELLEN POMPEO (Eric McCandless/ABC via Getty Images)

Após uma entrada triunfante na 16ª temporada, o Dr. Cormac está deixando Grey’s Anatomy definitivamente. Sua saída acontecerá após o acidente de carro que deixou o Dr. Owen Hunt em estado crítico.

Owen pede ajuda para tirar sua própria vida com medicamentos, mas Cormac não compactua com a ideia. Com isso, ele decide entregar sua carte de demissão ao hospital. Além disso, ao que tudo indica, o personagem decide deixar o país, trazendo seus filhos de volta para a Irlanda.

Por um detalhe, fãs pedem o crossover entre Grey’s Anatomy e uma série da HBO

Eric Dane, o eterno Dr. Mark Sloan, está vivendo o personagem de Cal Jacobs, em Euphoria, série da HBO MAX. Isso já fez com que os amantes de Grey’s Anatomy virassem suas atenções para a série adolescente.

No entanto, um detalhe fez ainda mais sentido para que houvesse um crossover entre Grey’s Anatomy e Euphoria: alerta de spoiler. Acontece que Cal acaba beijando seu melhor amigo que se chama Derek, um dos personagens da série médica.

Ou seja, tanto Mark, de Grey´s, quanto Cal, de Euphoria, tem um melhor amigo chamada Derek. Isso foi o bastante para que muitos fas acreditassem que um crossover entre as séries fosse perfeito.

