‘BBB 22′: Vyni sonhou com vitória de PA na prova do líder

A prova do líder dessa semana do “BBB 22″ foi vencida por Paulo André e Pedro Scooby nesta sexta-feira (25), após mais de sete horas de duração. Mesmo antes de conhecer o resultado, Vinícius disse ter sonhado com a vitória de PA. A previsão se revelou certeira horas depois.

Vyni fez dupla com Eli na prova de resistência e foi eliminado na mesma rodada que Jessilane e Natália.

O desafio promovido pelo PicPay consistia em montar um quebra-cabeça exatamente do jeito que estava sendo mostrado no telão, antes de acabar o tempo da rodada. Eli acabou errando uma peça, o que tirou ele e Vyni da disputa pela liderança.

PA e Scooby chegaram ao final da prova do líder disputando com Laís e Jade Picon. A influenciadora, contudo, chegou ao seu limite e acabou fazendo xixi na calça. Ela mesma avisou a produção e as duas foram eliminadas.

A prova não indicou apenas a liderança da semana. Ela formou os primeiros indicados para o paredão. Lucas Bissoli e Arthur Aguiar foram os primeiros eliminados da prova e estão diretamente no paredão, mas podem se salvar no domingo, na prova bate-volta.

Na edição de domingo (27), PA e Scooby deverão indicar quem será o líder e quem vai ficar com a imunidade. O líder deverá também fazer sua indicação oficial ao paredão.

Larissa e Tiago de fora

Uma das sisters foi vetada da prova. Larissa machucou o dedo do pé na última festa da casa, na quarta-feira (23). e não pode participar da prova do líder. Como a prova era em dupla, Tiago Abravanel acabou sobrando e também excluído da prova da liderança.

Durante uma conversa que aconteceu na cozinha na noite ontem, enquanto a prova rolava, a ex-moradora da casa de vidro tentou convencer o neto de Silvio Santos que Arthur Aguiar não é um bom aliado no jogo. “Se você não se sente prioridade de ninguém, você é uma das minhas prioridades. É sério”, disse Larissa.