‘BBB 22′: ‘Não vai pelo coração’, diz Eliezer sobre Arthur

Após deixarem a prova do líder do “BBB 22″, alguns participantes conversaram sobre o jogo no quarto Lollipop. A Vinícius e Eslovênia, Eliezer disse que Arthur Aguiar não segue o coração ao analisar a escolha do brother para disputar a prova do líder da última quinta-feira (24).

“A gente viu, hoje, claramente, que o Arthur não vai muito pelo coração. Se ele está falando o tempo todo que o Tiago (Abravanel) é quem abraça ele, e deixou o Tiago totalmente fora de uma prova. E faz a prova com o maior adversário dele? Porque a maior ameaça do Tiago é o Lucas”, disse Eli.

Para a dinâmica de ontem em busca da lideraça, os brothers tinham que formar duplas, e um deles não participaria, já que Larissa quebrou o dedo do pé e não foi liberada pelos médicos para entrar na disputa.

Eliezer revelou ainda para os colegas que não pretende votar em Arthur. “Eu fico me sentindo culpado de conversar com o cara. Parece errado conversar com ele. Estou há um dia, desde a festa sem conseguir dormir”, disse.

PA e Scooby vencem prova do líder

PA e Pedro Scooby vencem a prova do líder do BBB 22 (Reprodução / Instagram)

Após quase oito horas de uma prova de resistência, a dupla Paulo André e Pedro Scooby conquistou a liderança do “BBB 22″.

A prova acabou no início desta sexta-feira com apenas duas duplas disputando a liderança. A outra dupla era Laís Caldas e Jade Picon, que parecia não ter a mínima intenção de entregar os pontos, não fosse um pequeno mal estar de Jade, que não aguentava mais segurar e acabou fazendo xixi na calça. Ela mesma avisou a produção e as duas foram eliminadas.

Mas a prova não indicou apenas a liderança da semana. Ela formou os primeiros indicados para o paredão. Lucas e Arthur foram os primeiros eliminados da prova e estão diretamente no paredão, mas podem se salvar no domingo, na prova bate-volta.

Na edição de domingo, PA e Scooby deverão indicar quem será o líder e quem vai ficar com a imunidade. O líder deverá também fazer sua indicação oficial ao paredão.