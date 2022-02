‘BBB 22′: Larissa fica revoltada e coloca Tiago Abravanel contra Arthur Aguiar

A sexta prova do líder do “BBB 22″ dividiu os participantes em dupla e, como Larissa Tomasia não participou, por causa de seu dedo quebrado, um confinado iria ficar de fora da dinâmica, que teve Paulo André e Pedro Scooby como vencedores.

Longe do campo de prova, a sister ficou junto com Tiago Abravanel, que não buscou uma dupla e ficou sozinho. Segundo o ator, ele preferiu ficar em silêncio para ver se alguém lembrava dele. “Eu sabia que isso ia acontecer. Eu falei: ‘Vou ficar quietinho, porque se não tiver que participar da prova, ninguém vai me escolher para fazer dupla. E foi isso que aconteceu”, comentou o famoso.

Mas, durante uma conversa que aconteceu na cozinha, na noite desta quinta-feira (24), a ex-moradora da casa de vidro tentou convencer o neto de Silvio Santos que Arthur Aguiar não é um bom aliado no jogo. “Se você não se sente prioridade de ninguém, você é uma das minhas prioridades. É sério”.

Já durante a madrugada, Larissa tentou novamente colocar Tiago contra o ator, que foi o primeiro eliminado na prova do líder e está no paredão de domingo (27). A sister disse que ele poderia ter sido escolhido por Arthur, que declara na casa ter Tiago como prioridade. “Arthur tem muito mais convivência com você”, disse Larissa.

14 confinados participaram da 2ª prova de resistência do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Mas ela lembrou ainda que Tiago Abravanel se dá muito bem com todos os confinados do “BBB 22″ e que isso tem um preço dentro do jogo. “É muito bom você se dar bem com todo mundo, mas chegou a hora que realmente você não foi escolha de ninguém, entendeu? […] Me desculpe, não é querendo botar lenha na fogueira não, mas Arthur poderia muito bem, já que ele diz que você é tão importante para ele, escolher você. Até porque ele tem muito mais convivência com você do que com Lucas”, alfinetou mais uma vez.

Tentando acalmar o clima dentro da casa, Tiago brincou com a situação. “Ai, como eu queria ter coragem para virar e falar assim: ‘Ah é? Agora eu vou ser o vilão dessa casa… Ninguém me escolheu? Então vai ficar todo mundo no ‘Tá Com Nada’. Vou gastar a água da casa inteira agora…' Imagina? Não tenho coragem!”.

