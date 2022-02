BBB 22: Jade faz xixi nas calças e PA e Scooby vencem prova do líder

PA e Pedro Scooby vencem a prova do líder do BBB 22 (Reprodução / Instagram)

Após quase oito horas de uma prova de resistência e diversos problemas, a dupla Paulo André e Pedro Scooby conquistou a liderança do BBB 22.

A prova acabou no início desta sexta-feira com apenas duas duplas disputando a liderança. A outra dupla era Laís Caldas e Jade Picon, que parecia não ter a mínima intenção de entregar os pontos, não fosse um pequeno mal estar de Jade, que não agüentava mais segurar e acabou fazendo xixi na calça. Ela mesma avisou a produção e as duas foram eliminadas.

Mas a prova não indicou apenas a liderança da semana, Ela formou os primeiros indicados para o paredão. Lucas Bissoli e Arthur Aguiar foram os primeiros eliminados da prova e estão diretamente no paredão, mas podem se salvar no domingo, na prova bate-volta.

Na edição de domingo, PA e Scooby deverão indicar quem será o líder e quem vai ficar com a imunidade. O líder deverá também fazer sua indicação oficial ao paredão.

COMO FOI A PROVA?

A prova do líder desta semana consistia em montar um quebra- cabeça cada vez que a dupla ouvia o som da moedinha. Cada integrante ficava de um lado do campo e ao ouvir o som deveria desmontar o quebra-cabeça e passá-lo para o companheiro do outro lado, que deveria montá-lo no tempo estipulado. Quem perdesse o tempo ou errasse a montagem seria eliminado.

Mais de um participante também reclamou que as peças do quebra-cabeças estavam quebrando durante a montagem e desmontagem, obrigado a produção a interromper a prova muitas vezes para substituir peças.

DEDO QUEBRADO

Uma das sisters foi vetada da prova. Larissa machucou o dedo do pé na última festa da casa e não pode participar da prova do líder. Como a prova era em dupla, com o veto de Larissa ficou número ímpar, e Tiago Abravanel acabou sobrando na escolha das duplas, sendo também excluído da prova da liderança da casa.