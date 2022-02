Após adotar bebê grotesco, casal é aterrorizado por criatura vingativa em filme

Até onde vão os limites do amor paternal? Em “Lamb”, novo filme de terror da produtora A24, essa fronteira certamente é mais extensa do que o usual.

O longa apresenta um casal de pastores que vive isolado em uma fazenda nos confins da Islândia. Ao acompanhar o parto de uma de suas ovelhas, eles resolvem adotar o filhote.

O bebê recebe o nome de Ada e apresenta uma forma meio humana, meio ovelha. Maria e Ingvar passam os dias encantado com a nova filha, com aquele cuidado excessivo típico de pais de primeira viagem.

A chegada de Pétur, irmão de Ingvar, rompe com o clima idealizado e quase romântico, para trazer a pergunta que boa parte dos espectadores tem em mente: sobre o que é isso, afinal?

Maria e Ingvar, um casal sem filhos, descobrem um bebê misterioso recém-nascido em sua fazenda na Islândia. A perspectiva inesperada da vida familiar lhes traz muita alegria, antes de finalmente destruí-los. — Sinopse oficial de "Lamb"

Pétur fica chocado com a naturalidade com que o irmão e a cunhada tratam Ada. De forma grosseira, ele ressalta as características não-humanas da filha do casal. Até mesmo quando parece começar a aceitar, não consegue evitar a aversão - como quando oferece capim ao bebê.

Se até aqui o filme não parece assustador, é porque ele permite que o espectador crie todo um envolvimento com seus personagens, passando do drama ao fantástico, para só então iniciar o terror.

Não demora muito e Maria sente a necessidade de defender Ada da mãe biológica - a ovelha que pariu Ada. Esta, deseja seu filhote de volta.

Em outro momento, Ingvar se vê frente a frente com uma criatura vingativa, que não perdoa o casal por ter roubado uma cria que não foi concebida por eles.

“Lamb” é da produtora A24, a mesma de produções assustadoras como “Mindsommar”, “A Bruxa” e “O Farol”. O filme estreou no Festival de Cannes e levou o prêmio de originalidade por lá. Foi a escolha da Islândia para a possível indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional, mas acabou ficando de fora dos finalistas.

O longa estreou no Brasil na 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em outubro do ano passado. Foram poucas sessões, mas todas lotaram as salas de cinema.

Agora, finalmente chega ao streaming: a MUBI disponibiliza, a partir desta sexta-feira (25), o aclamado filme islandês.

Assista ao trailer de “Lamb”: