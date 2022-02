Antes e depois: Renato Góes muda visual para viver José Leôncio em ‘Pantanal’

Renato Góes estará na primeira fase do remake da novela “Pantanal”, que estreia em março, na faixa nobre da Globo. Na trama, o ator vive o protagonista José Leôncio e usou as redes sociais para compartilhar um pouco do que está por vir nesta nova produção.

Em um novo post, o famoso aparece caracterizado como o personagem. Nos comentários, famosos celebraram com Renato. “Vem com tudo, papai”, disse José Loreto, que também está no elenco da novela. “Meu amor, vai ser lindo”, afirmou a esposa do ator, Thaila Ayala. “Voa, irmão”, desejou Nando Rodrigues.

Na trama, que foi exibida originalmente pela extinta TV Manchete, o personagem de Renato é filho de Joventino (Irandhir Santos), que decide morar no Pantanal, onde aprendem a conviver com a natureza. Mas, o protagonista acaba sendo abandonado pelo pai.

Cinco anos depois, José Leôncio se casa com Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles), com quem tem o filho Jove (Jesuíta Barbosa). Com estilos de vida diferentes, já que ela é da cidade e ele do campo, o casamento não será muito feliz e a jovem decide fugir do Pantanal com o filho. No Rio de Janeiro, Madeleine cria uma mentira e faz Jove crescer pensando que o pai havia morrido.

Arrepiou, hein? Pode dizer! Que história, que cenas, que elenco e QUE CENÁRIO! 🗣️ E vamos combinar? A maior força da natureza é o amor. Dia 28 estreia sua nova novela das nove, #Pantanal ✨🐆 pic.twitter.com/YFst7tUrNA — TV Globo 👒 (@tvglobo) February 23, 2022

As gravações da novela “Pantanal”, da Globo, estão movimentando inúmeros profissionais, além dos atores e diretores. Ao todo, 150 pessoas participaram das filmagens, cenografia e escolha de locações para o elenco da versão escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa.

No Mato Grosso do Sul, o local escolhido para gravar o remake fica a cerca de quatro horas da cidade mais próxima, Aquidauana. Ao redor, somente fazendas e natureza selvagem. Segundo a Globo, seis fazendas dão suporte diretamente à produção, seja para hospedagem, para gravação ou almoxarifado, e algumas outras dão suporte indireto.

“Pantanal” é escrita por Bruno Luperi, baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa. A direção artística é de Rogério Gomes, direção de Walter Carvalho, Davi Alves, Beta Richard e Noa Bressane.

