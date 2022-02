Anitta se apresenta de fio-dental em premiação nos EUA; assista

A cantora Anitta se apresentou na noite de quinta-feira (24) na premiação Lo Nuestro 2022, que celebra os destaques da América Latina, com um look ousado - um body fio-dental super cavado. O evento aconteceu em Miami, nos Estados Unidos.

Confira parte do show da diva aqui:

Em seu perfil no Instagram, Anitta compartilhou mais uma momento da apresentação:

Para a cerimônia, a cantora usou um vestido preto sem alça, decotado, meias 7/8 e luvas até o pulso. O look, claro, também foi compartilhado nas redes sociais.

Anitta foi indicada em duas categorias na premiação, mas não levou nenhuma delas: Artista Feminina Urbana do Ano e Canção do Ano.

Look de Simaria

As atenções do Lo Nuestro 2022 também ficaram voltadas à cantora Simaria Mendes, que optou por um pretinho nada básico.

O vestido da irmã de Simine era todo aberto, tanto na parte do tronco e colo como na saia. Ela usou luvas até o cotovelo e ainda completou o visual com uma sandália de amarração que ia quase até o joelho.

Simaria dividiu o look com seus seguidores no Instagram e fez sucesso. “Linda”, “chique”, “perfeita” e “diva” foram alguns dos elogios recebidos pela morena.

Fim da treta?

Esta foi a primeira vez que Anitta e Simaria se encontraram após quase cinco anos sem qualquer contato. As cantoras se afastaram durante as gravações do clipe de Loka, parceria entre Anitta e a dupla Simone e Simaria. Elas tiveram divergências na divulgação do trabalho e estavam afastadas desde 2017.

Em 2020, um áudio de Anitta vazou e trouxa mais detalhes sobre a treta. “Eu detesto fazer a falsa, odeio. Só que o Multishow tinha me pedido pra fazer o lance da ‘Loka’ (cantar a música com a dupla em uma premiação) antes de eu saber dessas coisas, dela falar mal de mim. Eu tinha dado já minha palavra para o Multishow e fui cumprir, só que eu fui e não fiquei fazendo a linha não”, disse a cantora.