‘The Crown’: Este foi um dos itens roubados do set; Roubo milionário foi confirmado pela Netflix

Réplica de um ovo Fabergé foi roubada do set de filmagens de 'The Crown'. Foto: Reprodução

A Netflix confirmou que foram roubados adereços e réplicas de antiguidades do set de filmagens de ‘The Crown’. O incidente está sendo acompanhado pela polícia de Yorkshire e chegou ao conhecimento da imprensa nesta quinta-feira, 24. Segundo a Netflix, os artigos roubados somam mais de 150 mil libras esterlinas, o equivalente a cerca de R$ 1,02 milhão de reais. O caso foi investigado e está atualmente arquivado, de acordo com as informações da polícia de Yorkshire.

Os artigos roubados foram levados do set montado na cidade de Doncaster, que fica no condado de Yorkshire, também conhecido como o Condado de York. Trata-se de um condado histórico que fica ao norte da Inglaterra e é o maior condado do Reino Unido.

Um dos artigos roubados, de acordo com informações da BBC, é uma réplica de um ovo Fabergé raro. O objeto original foi adquirido pelo avô da Rainha Elizabeth, o Rei George V, em 1933. De acordo com informações da Royal Collection Trust, o ovo Fabergé que pertence ao acervo da realeza britânica e é um Ovo de Páscoa Imperial com relógio rotativo.

O ovo foi encomendado pelo czar Nicolau II para a czarina Alexandra Feodorovna na Páscoa de 1910. Em 1917, o ovo foi confiscado pelo governo provisório e transferido para Sovnarkom em 1922. Em 1931, foi comprado pela Rainha Mary e dado ao rei George V.

Ovo Fabergé que foi adquirido pelo avô da Rainha Elizabeth, o Rei George V, em 1933. Foto: Reprodução

Os ovos Fabergé são jóias produzidas pelo joalheiro russo Peter Carl Fabergé e seus assistentes, no período de 1885 a 1917. As jóias foram produzidas especialmente para os czares da Rússia e foram elaborados cuidadosamente usando esmalte, metais e pedras preciosas. As imagens nos ovos escondem surpresas em miniaturas, referências à realeza e à história do país. Os objetos foram encomendados ao longo das décadas para a joalheria pela realeza russa e oferecidos entre os membros da família imperial. Os famosos ovos são até hoje estudados, pois são considerados expoentes da arte joalheira.

Embora o roubo tenha sido divulgado pela imprensa apenas nesta quinta-feira, 24, o incidente teria acontecido no dia 16 de fevereiro, ainda de acordo com as informações da BBC.

Um porta-voz da polícia de Yorkshire disse: “Foi relatado que três veículos contendo adereços usados nas filmagens foram arrombados e vários itens foram levados. Os policiais investigaram o incidente, mas todas as linhas de investigação existentes foram esgotadas. O caso foi arquivado aguardando novas linhas de investigação”.

A Netflix divulgou um comunicado informando que espera que as antiguidades sejam encontradas e “devolvidas com segurança”. Além disso, a gigante do streaming informou: “As substituições serão fornecidas. Não há expectativa de que as filmagens sejam adiadas”.

Quinta temporada de The Crown

Em setembro do ano passado, a Netflix revelou que a 5a temporada de ‘The Crown’ estreia dia 5 de novembro de 2022. Quem fez o anúncio foi a atriz Ismelda Staunton, que interpretará a Rainha na quinta e sexta temporadas.

O roteiro da quinta temporada deve se concentrar em parte de 1992, quando a Rainha declarou ter sido um “annus horribilis” (do latim “um ano horrível”). Este foi o ano em que três de seus quatro filhos se separaram de seus cônjuges e quando um incêndio devastador atingiu o Castelo de Windsor.

A história deve se estender até 1995, ano que a princesa Diana deu a entrevista ao programa Panorama da BBC, considerada uma de suas entrevistas mais bombásticas de todos os tempos. Nela, ela falou sobre seu casamento com o príncipe Charles, o declínio da relação e declarou que “havia três de nós neste casamento”, referindo-se ao caso de Charles com Camilla.

‘The Crown’ terá ainda uma sexta temporada.