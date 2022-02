“Te amarei para sempre”, diz marido de Paulinha Abelha em post nas redes sociais

Nesta quinta-feira, um dia após a morte da cantora Paulinha Abelha, seu marido, Clevinho Santos, se manifestou nas redes sociais e postou uma montagem que mostra a vocalista com asas de anjo.

“Te amarei para sempre”, disse ele na postagem. Clevinho alterou seu perfil com uma imagem do casal em preto e branco, em sinal de luto pela morte da esposa.

No dia 8 de fevereiro, a banda Calcinha Preta deu uma entrevista ao canal do Youtube Podpah. Na ocasião, a cantora estava presente e relatou que um pouco tempo antes havia passado mal. “Eu quase tive um passamento, mas já está tudo bem”, disse no programa ao vivo. Ela foi internada três dias após o ocorrido.

Paulinha deu entrada no último dia 11 no hospital em Aracaju com um quadro renal agudo e seu estado de saúde se deteriorou nos dias seguintes evoluindo para um coma profundo.

Nesta quarta-feira à noite, o corpo médico do hospital onde Paulinha estava internada em coma profundo emitiu um boletim comunicando a morte encefálica da vocalista da banda Calcinha Preta. DE acordo com os médicos, ela morreu em “decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico” e que seu quadro neurológico vinha se agravando nas últimas 24h, e por isso os médicos iniciaram o protocolo do diagnóstico de morte encefálica.

LEIA TAMBÉM: Entenda a evolução do quadro de Paulinha Abelha até o coma

Veja a nota de falecimento emitida pelo hospital:

“O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico.

Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos.

Ela estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados das equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia.”