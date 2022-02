Sandra Oh conta como ‘Grey’s Anatomy’ mudou sua vida e quem ela é hoje

Sandra Oh (Foto: Reprodução/Instagram)

A atriz Sandra Oh voltou a falar sobre a importância que a série de TV “Grey’s Anatomy” teve em sua carreira. Ela interpretou a Dra. Cristina Yang por 10 temporadas, até 2013, quando deixou o elenco.

Em entrevista ao site britânico Metro.co.uk, Oh refletiu sobre seu papel na produção de Shonda Rhimes. “Grey’s Anatomy foi a mais impactante, foi a experiência mais longa”, disse.

“[A série] realmente mudou minha vida. Ela mudou quem eu era e me ajudou em todas outras experiências, como ‘Killing Eve’ e me tornou capaz de realmente apreciar e aproveitar todo o apoio que este filme da Pixar tem. Então eu diria que provavelmente Grey’s” — Sandra Oh, no tapete vermelho de "Red: Crescer é uma Fera"

Em outro momento, ela também comentou o final da última temporada de “Killing Eve”, série de suspense em que é protagonista ao lado de Jodie Comer.

“Quando terminamos, era a última cena real de toda a série, era a última sequência real, e Jodie e eu estávamos juntas e foi muito, muito emocionante”, disse.

Sandra Oh dá voz a personagem da Pixar

Em “Red: Crescer é uma Fera”, a atriz faz a voz original de Ming, mãe da protagonista Mei. Esta é a primeira personagem de Sandra Oh em um filme de animação da Pixar.

O filme é dirigido por Domee Shi, sendo este se primeiro longa no estúdio. Ela também dirigiu o curta-metragem “Bao”, que foi distribuído junto com “Os Incríveis 2″.

No Brasil, a personagem da mãe é dublada pela atriz Flávia Alessandra. Os atores Ary Fontoura e Rodrigo Lombardi também estão no elenco de dublagem.

A animação conta a história de uma garota de 13 anos que está dividida entre continuar sendo uma filha obediente e o caos da adolescência. Sua mãe, superprotetora e um pouco autoritária, nunca está longe dela. E como se as mudanças em seus interesses, relações e em seu corpo não bastassem, sempre que passa por fortes emoções - o que acontece praticamente sempre - ela se transforma em um panda vermelho gigante.

“Red: Crescer é uma Fera” estreia diretamente no Disney Plus, no dia 11 de março.

