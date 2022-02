Rafa Kalimann é detonada ao comentar o conflito entre Rússia e Ucrânia

Rafa Kalimann virou um dos assuntos mais comentados desta quinta-feira (24), mas o tema em questão não foi o “BBB” e nem sua performance em frente ao “Rede BBB”, onde entrevista os eliminados da 22ª temporada do reality show.

Com a tensão entre Rússia e Ucrânia em pauta, a influenciadora digital resolveu usar o Twitter para comentar sobre o assunto: “Vou tentar resumir pra vocês sobre a Rússia e a Ucrânia: O que eu entendo sobre, se tiver algum ponto de equívoco, me falem. E por favor pesquisem para aprofundar, é só um resumo pessoal”.

Em seguida, ela tentou ampliar o debate nas redes sociais. “Existe a organização que os EUA e muitos países fazem parte que é a Otan e existiu a URSS que a Rússia fazia parte. Com o tempo, a Otan se mostrou mais eficiente do que a URSS que foi rompida com o fim da guerra fria e muitos países começaram a formar aliança com a Otan”.

Por fim, ela escreveu: “Acontece que a Rússia ainda vê a Ucrânia como “parte deles”. É importante frisar que antes a capital da Rússia era Kiev, que hoje é capital da Ucrânia, tem muitas questões culturais envolvidas, famílias formadas por ucranianos e russos, por exemplo”.

A explicação resumida dada na rede social entre a relação dos dois territórios, mas foi duramente criticada por seus seguidores. Muitos fãs de Rafa afirmaram que ela não disse nada ao tentar comentar o tema.

Mais famosos falam dos ataques

A influenciadora digital Dani Souza, esposa do jogador de futebol Dentinho, usou as redes sociais para comentar o ataque russo à Ucrânia. O casal morou no país até o ano passado, pelo período em que o atleta atuou no clube Shakhtar Donetsk - quase 10 anos.

“Que horror! A gente sempre soube que ele poderia atacar e tomar a cidade [Kiev] em uma semana! Saímos da Ucrânia, mas nossos amigos e todos que conhecemos estão na cidade!”, escreveu Dani no stories do Instagram.

Dani repostou vídeo de jogadores de futebol brasileiros que pedem ajuda para deixar a Ucrânia. “Precisamos ajudar a tirar esses brasileiros”, disse a influenciadora, que pediu orações.

Dentinho também se mostrou preocupado com a situação do país e dos atletas brasileiros que seguem na região. Ele compartilhou recados dos brasileiros que atuam em diversos clubes ucranianos e pedem auxílio para deixar o local. Assim como a esposa, pediu orações ao país e a seu povo.

